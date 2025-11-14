¿Quiénes son los detenidos por el caso del sacerdote Ernesto Baltazar?

El sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis quien había desaparecido el pasado 27 de octubre de este año, fue encontrado dentro de un canal de aguas negras en el municipio de Nextlalpan, Estado de México. El jueves 13 de noviembre la Fiscalía de Justicia del Estado de México, lanzó un comunicado de prensa en el que declararon que han detenidos a dos personas investigadas por la desaparición del cura.

¿Quiénes son los detenidos?

Los detenidos por orden de aprehensión son "Brandon Jonathan “N” y María Fernanda “N”, los cuales fueron investigados por su posible participación en el delito de desaparición asesinato del sacerdote.

X/@FiscaliaEdomex

Los hechos

Según los informes de la Fiscalía, el vehículo del padre fue ubicado entre arcos carreteros con dirección al estado de Hidalgo, unidad que iba acompañada de otra persona en motocicleta, por lo que solicitaron la colaboración de la Fiscalía de esa entidad.

El auto fue vendido por alguno de los presuntos culpables y tras identificar a la persona propietaria de la motocicleta, policías de investigación se dieron a la tarea de localizarla, esta declaró haber prestado la unidad a Brandon Jonathan “N” con el motivo de que "le pidió ayuda para ir a vender una camioneta a Hidalgo porque le habían salido con un fraude”.

Con esa declaración, los agentes de investigación identificaron el domicilio del hoy arrestado, en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, en el municipio de Tultitlán, sitio que catearon el pasado 9 de noviembre. Ahí encontraron varios indicios, entre ellos, ropas del sacerdote como una estola, pertenencias personales y objetos punzocortantes, así como rastros hemáticos vistos mediante la prueba “blue star”.

Los reportes de la fiscalía dieron por hecho que, el padre Ernesto Baltazar, llegó a dicho domicilio el pasado 29 de octubre acompañado de una mujer, en ese sitio ya se encontraba Jonathan “N”, y con ambos "convivió por varias horas mientras consumían bebidas alcohólicas y estupefacientes hasta que, en algún momento, este último debió agredirlo con un objeto punzocortante” .

En el mismo lugar también llegó la otra persona detenida, María Fernanda “N”, la cual es señalada como pareja sentimental de Brandon Jonathan “N”, y tras causarle la muerte al sacerdote, las 3 personas involucradas intentaron ocultar el cuerpo y lo envolvieron en bolsas y lo amarraron a un sillón.

El día 30 de octubre fue cuando trasladaron el cuerpo al municipio de Nextlalpan donde lo abandonaron en un río de aguas negras. En este lugar llegaron los agentes de la FGJEM el 11 de noviembre, ya que los investigados informaron haber abandonado el cuerpo de la víctima en ese lugar.

Y fue en ese canal donde localizaron el cadáver de una persona con las características del sacerdote que días atrás se había reportado como desaparecido y tras las pruebas periciales y forenses, durante las primeras horas de este jueves, confirmaron que se trataba de Ernesto Baltazar Hernández Vilchis.

Ambos detenidos se encuentran a disposición de la autoridad judicial. Brandon Jonathan “N” está recluido en el Penal de Cuautitlán y María Fernanda “N” en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla .

El delito de desaparición puede ser sancionado con una pena de hasta 50 años de prisión.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

KR