Marcha Generación Z: calles cerradas y alternativas viales en CDMX

La Generación Z se manifestará este sábado en calles de la Ciudad de México y en decenas de estados. Su paso por avenidas principales y los dispositivos de seguridad implementados para la ocasión hacen prever que será un día complicado para automovilistas.

Problemas como la desigualdad, el desempleo, la falta de vivienda y la corrupción han despertado la conciencia política y la necesidad de acción en los jóvenes de varios países del mundo.

Las manifestaciones han sucedido mayormente en países en vías de desarrollo, pero también en Francia. En cada país, estas protestas han tomado un cariz particular y han llegado a ser lo suficientemente fuertes como para cambiar gobiernos, como ocurrió en Nepal y Madagascar. Este sábado se realizará la primera gran manifestación bajo esta denominación colectiva en México, donde la violencia del crimen organizado y la respuesta del gobierno constituyen un componente importante del descontento.

Se espera que haya marchas en más de 50 ciudades, y que la Ciudad de México sea la de mayor concurrencia.

Con esto en consideración, presentamos la ruta que seguirá el contingente y las alternativas viales.

La concentración comenzará a las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia, pero las calles aledañas serán cerradas con antelación.

Ruta de la marcha:

Concentración en el Ángel de la Independencia

Avance por Paseo de la Reforma hacia el Centro Histórico.

Continuación por la avenida Juárez.

Toma del Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avance por la avenida 5 de Mayo hasta el Zócalo, donde habrá un pronunciamiento por parte de algunos organizadores.

Se estima que el trayecto se extienda de las 11:00 a las 13:00 horas.

Calles cerradas por la marcha de la Generación Z

Paseo de la Reforma, entre la glorieta de la Diana Cazadora y la avenida Bucareli.

Avenida Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Juárez y 5 de Mayo.

Avenida 5 de Mayo y calles aledañas al Zócalo.

Las avenidas 20 de Noviembre y Pino Suárez tendrán acceso restringido.

Alternativas viales para evitar la marcha de la Generación Z

Para evitar la zona, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomienda circular por:

Circuito Interior.

Avenida Chapultepec y Río de la Loza.

Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente.

José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier.

El movimiento de la Generación Z se presenta como apartidista y organizado por los propios participantes mediante redes sociales. Sus cuestionamientos van dirigidos a autoridades de todos los niveles y partidos políticos. Sin embargo, el gobierno de México ha insistido en que detrás hay una conspiración de la oposición y la derecha internacional.