Día Mundial sin Alcohol: ¿habrá ley seca para conmemorarlo?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) instauró el 15 de noviembre como el “Día Mundial sin Alcohol” con el objetivo principal de fomentar la responsabilidad al ingerir esta sustancia.

En este día se busca hacer un alto en el consumo de este producto, con la finalidad de crear conciencia entre los adultos y jóvenes que ingieren bebidas alcohólicas de manera social o en solitario. Es importante recordar que el consumo excesivo de esta sustancia tiene un impacto mayor al de unas horas de resaca al día siguiente.

Hoy en día los jóvenes comienzan a consumir alcohol a una edad temprana, cuando aun no concluye su desarrollo físico y cognitivo, otra de las consecuencias de consumir alcohol es la creación de una dependencia, la cual termina en una adicción.

Esta sustancia causa de manera anual múltiples pérdidas, algunas por los riesgos a los que uno se expone al beber, sin embargo, también afecta a personas que no consumen alcohol, debido a que suele ser un factor clave en percances automovilísticos.

A pesar de la implementación de este día que tiene como finalidad el salvaguardar la salud humana, a nivel nacional no existe ninguna norma ni Ley Seca que active los protocolos pertinentes.

CT