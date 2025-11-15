Hoy No Circula Sabatino este 15 de noviembre en CDMX y Edomex

Este sábado, cuando se esperan complicaciones viales por la marcha de la Generación Z, el programa Hoy No Circula, diseñado para reducir y regular la contaminación generada por los autos, aplica restricciones a los siguientes vehículos:Como todos los días, están exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma cero o doble cero, las motocicletas y los vehículos con placas para personas con discapacidad.El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:Zona Metropolitana del Valle de México:Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de ChalcoZona de Toluca:Almoloya de Juárez Calimaya Capultepec Lerma Metepec Mexicaltzingo Ocoyoacac Otzolotepec Rayón San Antonio la Isla San Mateo Atenco Temoaya Tenango del Valle Toluca Xonacatlán ZinacantepecZona de Santiago Tianguistenco:Santiago Tianguistenco Almoloya del Río Atizapán Capulhuac Texcalyacac Tianguistenco XalatlacoLos automóviles cuyo registro no pertenece a la Ciudad de México ni al Estado de México deben solicitar un Pase Turístico para circular sin sanciones administrativas.Ignorar la norma implica multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.En su reporte de las 6:00 horas, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que había una condición “mala” en su índice Aire y Salud, por presencia de partículas PM10 y con un nivel de riesgo alto.La estación Villa de las Flores, en el Estado de México, se ubicaba en color naranja, clasificación que indica calidad del aire “mala”. En la categoría “aceptable” se encontraban Tultitlán, Iztapalapa y Santiago Acahualtepec.La Dirección de Monitoreo Atmosférico reporta cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de prevenir a la población y permitir que se tomen decisiones pertinentes si los niveles de contaminación representan un riesgo.