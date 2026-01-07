Gusano barrenador se expande a estos estados del país

Hasta el 2 de enero, en México existían 692 casos activos de gusano barrenador del ganado (GBG) concentrados en Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Chiapas , y —por primera vez desde el inicio de la plaga— con presencia en entidades del extremo norte y centro del país.

De acuerdo con el registro de la plaga del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), los estados con mayor número de casos activos son Oaxaca, con 169; Veracruz, con 161; Yucatán, con 130, y Chiapas, con 117. Les siguen Quintana Roo, con 33; Guerrero, con 30; Tabasco, con 19; Campeche, con 15, y Puebla, con 12. En el resto del país, al cierre del año pasado y los primeros días de 2026, se reportaron dos nuevos casos en Tamaulipas y uno en el Estado de México, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí.

Según información del Senasica, el arranque de este año estuvo marcado por la confirmación de brotes fuera de las zonas donde históricamente se había concentrado la plaga, lo que evidenció que, pese a los esfuerzos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la dispersión del gusano barrenador no se mantuvo contenida.

De acuerdo con la distribución por especie, los bovinos concentran la mayor afectación, con 391 casos activos, y les siguen los caninos, con 189 casos. En menor proporción aparecen los equinos, con 35 casos; suinos, con 34; ovinos, con 25; caprinos, con 13; felinos, con cuatro, y la categoría aviar, con un caso.

El comportamiento de los registros muestra que, aunque la mayor carga del brote se mantiene en el sur y sureste, la presencia activa en entidades del norte y centro al inicio de enero confirma una ampliación territorial del problema.

Este martes, la oficina de la Sader en Michoacán informó de la detección de un caso aislado de gusano barrenador en el municipio de Villa Madero, la primera infección confirmada en la entidad.

De acuerdo con una publicación en redes sociales, el caso fue validado por el Senasica, que activó los protocolos correspondientes para la atención del animal y el seguimiento epidemiológico en la zona.

La autoridad estatal aseguró que el ejemplar afectado recibió atención sanitaria y permanece bajo vigilancia, y —en suma— se reforzaron las acciones de control del gusano barrenador en el entorno inmediato del predio.

La confirmación en Michoacán se suma a los reportes recientes en el Estado de México, en un contexto en el que el gusano barrenador mantiene una dispersión territorial más allá de las regiones donde se concentraban los primeros brotes.

Con este caso, la autoridad sanitaria amplía el mapa de presencia activa de la plaga en México, que al inicio de enero registraba afectaciones en el sur y sureste, pero ya con incursiones documentadas en entidades del centro.

Te puede interesar: Sheinbaum revela que Gertz Manero será embajador en Reino Unido

Al respecto, el Senasica informó que desplegó personal técnico especializado para fortalecer la vigilancia en la zona y realizar acciones de búsqueda activa de casos sospechosos, ofrecer pláticas informativas y capacitación a ganaderos locales para la aplicación de medidas preventivas y difusión con el fin de promover la notificación oportuna de casos.

Además, instaló nuevas trampas en puntos estratégicos alrededor del área de detección y mantiene la inspección en dichos sitios.

La Sader llamó a productores y a la población en general a mantener la vigilancia constante y notificar de inmediato cualquier lesión sospechosa en animales para asegurar la preservación del estatus zoosanitario del país y la protección del patrimonio pecuario nacional.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV