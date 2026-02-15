Este domingo, durante la presentación de la Ley Federal de Incentivos para la Industria Cinematográfica y Audiovisual la p¡Presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que este lunes 16 de febrero se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que establece un incentivo fiscal de hasta 30% del Impuesto sobre la Renta (ISR) para producciones cinematográficas realizadas en México.

Durante un evento en el Salón de Tesorería en Palacio Nacional, explicó que el objetivo es apoyar proyectos que no siempre logran financiamiento y fortalecer la industria nacional. "Este incentivo tiene una comisión del Gobierno que busca realmente apoyar, que se desarrollen aquellas producciones que de otra manera a lo mejor no tendrían la oportunidad", afirmó.

Señaló que también se busca atraer producciones internacionales, pero con reglas claras . "Que garanticemos que realmente una producción internacional no llega con todo y se va, sino que aquí se desarrolla todo este talento que tenemos en México", puntualizó.

El incentivo permitirá que las producciones recuperen hasta 30 por ciento del impuesto correspondiente al gasto que realicen en el país, con un tope máximo de 40 millones de pesos por proyecto o proceso.

¿Para qué producciones mexicanas aplicará el incentivo fiscal?

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, detalló que los proyectos deberán contar con al menos 70% de proveeduría nacional.

Podrán acceder personas físicas y morales mexicanas, así como empresas extranjeras que produzcan a través de una figura legal establecida en México.

El apoyo aplicará para largometrajes de ficción o animación y capítulos de series con gasto mínimo de 40 millones de pesos; documentales con inversión mínima de 20 millones; y procesos de animación, efectos visuales o postproducción con gasto mínimo de cinco millones por proceso.

Durante el anuncio, la actriz y productora Salma Hayek reconoció la medida y destacó el potencial del país para atraer producciones por su diversidad cultural y natural.

EE