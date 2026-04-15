La tortilla de maíz ha sido estigmatizada durante años en las dietas modernas para bajar de peso. Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desmintió estos mitos de forma contundente en su reciente Guía de Consumo de la Revista del Consumidor de noviembre de 2025.

En sus páginas, la dependencia detalló que este alimento de origen prehispánico no solo es delicioso, sino que resulta fundamental para mantener una nutrición equilibrada. Lejos de ser un enemigo calórico, es un aliado para la salud integral de los mexicanos.

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En ciudades como Guadalajara, donde la rica gastronomía local depende mucho de este insumo para la elaboración de tacos, flautas y otros antojitos, conocer su valor nutricional real cambia por completo la perspectiva de nuestro consumo diario.

El poder oculto de la nixtamalización, ¿qué tan sano es comer tortillas?

¿Por qué la tortilla es considerada tan nutritiva por los expertos? El verdadero secreto radica en la nixtamalización, un proceso ancestral y fascinante donde el grano de maíz se cuece cuidadosamente con agua y cal.

Este método químico tradicional transforma la estructura del grano, mejorando drásticamente su digestibilidad. Además, permite que el cuerpo humano absorba de manera mucho más eficiente minerales vitales como el calcio, el fósforo y el potasio.

La nixtamalización transforma la estructura del grano de maíz, mejorando drásticamente su digestibilidad. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El consumo de tortilla de maíz tiene beneficios para la salud. La Profeco señala que es una fuente importante de calcio, el cual contribuye a mantener dientes y huesos fuertes y sanos. También aporta vitamina B3 (niacina), que previene la pelagra, una enfermedad con manifestaciones cutáneas, digestivas y nerviosas. Su alto contenido de fibra favorece una buena digestión y genera saciedad. Además, se caracteriza por su bajo aporte de grasa y por ser una fuente de vitaminas y de minerales como hierro, fósforo y sodio.

Tabla nutrimental (Tortilla de maíz 100 g – Composición nutricional):

Energía:

180 kcal

Elementos principales (g):

Hidratos de carbono: 39.60

Proteínas: 3.90

Fibra dietética: 1.20

Lípidos totales: 1.50

Ácidos grasos: 1.30

Minerales (mg):

Calcio: 108

Fósforo: 111

Hierro: 2.50

Magnesio: 79

Sodio: 0.60

Potasio: 148

Zinc: 0.90

Vitaminas (mg):

Vitamina A: 1 µg

Tiamina (B1): 0.17

Riboflavina (B2): 0.08

Niacina (B3): 0.90

Cobalamina (B12): 0

*Datos presentados por la Profeco en la Revista del Consumidor de Noviembre 2025

Tortillería tradicional vs harina de supermercado

Para la Profeco es importante entender que no todas las tortillas que consumimos son iguales. La dependencia hace una clara distinción entre las elaboradas diariamente en las tortillerías de barrio y las versiones empaquetadas que encontramos en los pasillos de las tiendas de autoservicio.

Las tortillas tradicionales, hechas directamente con masa de maíz nixtamalizado, contienen niveles más altos de fibra dietética, proteína y magnesio. Su textura suele ser más suave, delgada y flexible, haciéndolas ideales para acompañar cualquier platillo casero.

Por otro lado, las opciones comerciales de supermercado suelen fabricarse a partir de harina de maíz industrializada, dominada por grandes marcas. Estas alternativas pueden presentar un mayor contenido de sodio y calorías adicionales, alterando su perfil nutricional original.

Expertos en nutrición recomiendan seguir prácticas en el consumo de tortillas

Para aprovechar al máximo los múltiples beneficios de este alimento sin descuidar la salud, los expertos en nutrición recomiendan seguir estas pautas prácticas en tu día a día:

Controla las porciones diarias: Sugieren consumir un promedio de dos piezas por comida principal, ajustando la cantidad dependiendo de tu nivel de actividad física diaria.

Sugieren consumir un promedio de ajustando la cantidad dependiendo de tu nivel de actividad física diaria. Elige siempre lo tradicional: Prioriza la compra de tortillas frescas en tu tortillería local sobre las versiones empaquetadas, ultraprocesadas e industrializadas.

Prioriza la compra de ultraprocesadas e industrializadas. Combina de forma inteligente: Acompaña tus tortillas con fuentes de proteínas magras, leguminosas ricas en hierro (como los frijoles) y abundantes verduras frescas.

Acompaña tus leguminosas ricas en hierro (como los frijoles) y abundantes verduras frescas. Evita freírlas en exceso: Consúmelas calentadas al comal. Al freírlas en aceite para hacer totopos o tostadas, multiplicas su aporte calórico y reduces drásticamente sus beneficios saludables.

Consúmelas calentadas al comal. multiplicas su aporte calórico y reduces drásticamente sus beneficios saludables. Revisa la textura y flexibilidad: Una buena tortilla verdaderamente nixtamalizada debe ser flexible, tener un ligero aroma a maíz cocido y no romperse fácilmente al doblarse para formar un taco.

Comer tortilla es un hábito sumamente sano cuando se realiza con moderación y se elige la calidad adecuada. Este alimento básico, que forma parte de la dieta del 83.5% de los hogares en México, sigue siendo un pilar insustituible de nuestra cultura, nuestra identidad y nuestro bienestar físico.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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