La tortilla de maíz ha sido estigmatizada durante años en las dietas modernas para bajar de peso. Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desmintió estos mitos de forma contundente en su reciente Guía de Consumo de la Revista del Consumidor de noviembre de 2025.En sus páginas, la dependencia detalló que este alimento de origen prehispánico no solo es delicioso, sino que resulta fundamental para mantener una nutrición equilibrada. Lejos de ser un enemigo calórico, es un aliado para la salud integral de los mexicanos.En ciudades como Guadalajara, donde la rica gastronomía local depende mucho de este insumo para la elaboración de tacos, flautas y otros antojitos, conocer su valor nutricional real cambia por completo la perspectiva de nuestro consumo diario.¿Por qué la tortilla es considerada tan nutritiva por los expertos? El verdadero secreto radica en la nixtamalización, un proceso ancestral y fascinante donde el grano de maíz se cuece cuidadosamente con agua y cal.Este método químico tradicional transforma la estructura del grano, mejorando drásticamente su digestibilidad. Además, permite que el cuerpo humano absorba de manera mucho más eficiente minerales vitales como el calcio, el fósforo y el potasio. El consumo de tortilla de maíz tiene beneficios para la salud. La Profeco señala que es una fuente importante de calcio, el cual contribuye a mantener dientes y huesos fuertes y sanos. También aporta vitamina B3 (niacina), que previene la pelagra, una enfermedad con manifestaciones cutáneas, digestivas y nerviosas. Su alto contenido de fibra favorece una buena digestión y genera saciedad. Además, se caracteriza por su bajo aporte de grasa y por ser una fuente de vitaminas y de minerales como hierro, fósforo y sodio.*Datos presentados por la Profeco en la Revista del Consumidor de Noviembre 2025Para la Profeco es importante entender que no todas las tortillas que consumimos son iguales. La dependencia hace una clara distinción entre las elaboradas diariamente en las tortillerías de barrio y las versiones empaquetadas que encontramos en los pasillos de las tiendas de autoservicio.Las tortillas tradicionales, hechas directamente con masa de maíz nixtamalizado, contienen niveles más altos de fibra dietética, proteína y magnesio. Su textura suele ser más suave, delgada y flexible, haciéndolas ideales para acompañar cualquier platillo casero.Por otro lado, las opciones comerciales de supermercado suelen fabricarse a partir de harina de maíz industrializada, dominada por grandes marcas. Estas alternativas pueden presentar un mayor contenido de sodio y calorías adicionales, alterando su perfil nutricional original.Para aprovechar al máximo los múltiples beneficios de este alimento sin descuidar la salud, los expertos en nutrición recomiendan seguir estas pautas prácticas en tu día a día:Comer tortilla es un hábito sumamente sano cuando se realiza con moderación y se elige la calidad adecuada. Este alimento básico, que forma parte de la dieta del 83.5% de los hogares en México, sigue siendo un pilar insustituible de nuestra cultura, nuestra identidad y nuestro bienestar físico.-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF