¿Son saludables? Profeco revela TODO sobre las leches saborizadas para niños en su Estudio de Calidad

Abrir el refrigerador y darle a tu hijo leche saborizada parece inofensivo, pero podría no serlo tanto. Hoy, saber qué beben los pequeños es vital: un nuevo estudio de calidad de la Profeco revela que muchas bebidas de este tipo mienten sobre sus ingredientes.La Procuraduría Federal del Consumidor dijo en la edición de abril de 2026 de la Revista del Consumido, que puso bajo la lupa uno de los productos más populares entre los niños.El objetivo fue descubrir si estas bebidas realmente nutren o si son un peligro disfrazado de diversión. Para lograrlo, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó un trabajo exhaustivo durante varios meses.En total, según la Profeco, se ejecutaron mil 696 pruebas a 32 productos de sabores como chocolate, fresa y vainilla. Se incluyeron tanto versiones regulares como deslactosadas para abarcar todo el mercado disponible.Los resultados son contundentes y afectan directamente lo que se compra todos los días en los supermercados en México. De las muestras analizadas, varias presentaron incumplimientos a la normativa vigente.Uno de los hallazgos del estudio es que seis productos mienten sobre su contenido de azúcar. Declaran una cantidad en el empaque, pero en realidad contienen más del doble de lo permitido.Este exceso de endulzantes es un factor de riesgo directo para el desarrollo de enfermedades metabólicas. Además, el análisis verificó el estricto cumplimiento de la NOM-155-SCFI-2012, la norma oficial mexicana para lácteos.Dicha normativa exige que la leche contenga grasa butírica, que es la grasa natural proveniente de la vaca. Sin embargo, la realidad industrial mostró otra cosa.Se descubrió que otras seis marcas se comercializan bajo la etiqueta de "leche", pero en realidad están elaboradas con grasa vegetal. Esto significa que los consumidores están pagando por un producto lácteo falso que no aporta los mismos nutrientes esenciales.Pero no todas son malas noticias para el desayuno de los niños. El estudio también destacó a las marcas que sí respetan a sus consumidores, ofreciendo proteína de calidad, grasa 100% láctea y niveles de azúcar dentro de la norma.Entre las opciones más saludables y con menor contenido de grasa destacaron varias marcas reconocidas:Como padres, tomar decisiones informadas es la mejor herramienta contra la publicidad engañosa. Esta es una lista de consejos rápidos avalados por expertos para tu próxima visita al súper:La alimentación de los niños no es un juego y requiere toda la atención. Con esta valiosa información revelada por Profeco, ahora tienes el poder de elegir inteligentemente y proteger la salud de tu familia a largo plazo.La próxima vez que prepares la lonchera escolar, recuerda que no todo lo que brilla en el refrigerador es leche. Tómate un minuto para leer la etiqueta y asegura el bienestar de los que más quieres.Puedes leer el estudio de calidad completo aquí.-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF