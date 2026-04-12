¿Son saludables? Profeco revela TODO sobre las leches saborizadas para niños en su Estudio de Calidad

Abrir el refrigerador y darle a tu hijo leche saborizada parece inofensivo, pero podría no serlo tanto. Hoy, saber qué beben los pequeños es vital: un nuevo estudio de calidad de la Profeco revela que muchas bebidas de este tipo mienten sobre sus ingredientes.

La Procuraduría Federal del Consumidor dijo en la edición de abril de 2026 de la Revista del Consumido, que puso bajo la lupa uno de los productos más populares entre los niños.

El objetivo fue descubrir si estas bebidas realmente nutren o si son un peligro disfrazado de diversión. Para lograrlo, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó un trabajo exhaustivo durante varios meses.

ESPECIAL / Profeco / Revista del Consumidor, Abril 2026

En total, según la Profeco, se ejecutaron mil 696 pruebas a 32 productos de sabores como chocolate, fresa y vainilla. Se incluyeron tanto versiones regulares como deslactosadas para abarcar todo el mercado disponible.

Los resultados son contundentes y afectan directamente lo que se compra todos los días en los supermercados en México. De las muestras analizadas, varias presentaron incumplimientos a la normativa vigente.

ESPECIAL / Profeco / Revista del Consumidor, Abril 2026

El engaño del azúcar y la grasa vegetal

Uno de los hallazgos del estudio es que seis productos mienten sobre su contenido de azúcar. Declaran una cantidad en el empaque, pero en realidad contienen más del doble de lo permitido.

Este exceso de endulzantes es un factor de riesgo directo para el desarrollo de enfermedades metabólicas. Además, el análisis verificó el estricto cumplimiento de la NOM-155-SCFI-2012, la norma oficial mexicana para lácteos.

Dicha normativa exige que la leche contenga grasa butírica, que es la grasa natural proveniente de la vaca. Sin embargo, la realidad industrial mostró otra cosa.

Se descubrió que otras seis marcas se comercializan bajo la etiqueta de "leche", pero en realidad están elaboradas con grasa vegetal. Esto significa que los consumidores están pagando por un producto lácteo falso que no aporta los mismos nutrientes esenciales.

ESPECIAL / Profeco / Revista del Consumidor, Abril 2026

Las leches saborizadas que sí pasaron la prueba

Pero no todas son malas noticias para el desayuno de los niños. El estudio también destacó a las marcas que sí respetan a sus consumidores, ofreciendo proteína de calidad, grasa 100% láctea y niveles de azúcar dentro de la norma.

Entre las opciones más saludables y con menor contenido de grasa destacaron varias marcas reconocidas:

Nestlé Nesquik (sabor vainilla y chocolate): Aportan buena proteína y solo 1.3 gramos de grasa por cada 100 ml, siendo de las más ligeras.

Aportan buena proteína y solo 1.3 gramos de grasa por cada 100 ml, siendo de las más ligeras. Sello Rojo (vainilla y fresa): Cumplen perfectamente con su etiquetado y utilizan grasa butírica real, ideal para el mercado de Jalisco.

Cumplen perfectamente con su etiquetado y utilizan grasa butírica real, ideal para el mercado de Jalisco. Bimbo Leche Nito (chocolate): Pasó todas las pruebas de contenido neto y demostró una excelente calidad nutrimental.

Pasó todas las pruebas de contenido neto y demostró una excelente calidad nutrimental. Lala Yomi y Santa Clara: Sus versiones deslactosadas también obtuvieron evaluaciones favorables, siendo seguras para estómagos sensibles.

Sus versiones deslactosadas también obtuvieron evaluaciones favorables, siendo seguras para estómagos sensibles. Alpura Vaquitas y Valley Foods Kids: Demostraron ser opciones confiables, nutritivas y transparentes para el lunch escolar diario.

Consejos para elegir la mejor opción en el supermercado

Como padres, tomar decisiones informadas es la mejor herramienta contra la publicidad engañosa. Esta es una lista de consejos rápidos avalados por expertos para tu próxima visita al súper:

Lee los ingredientes: El primer ingrediente siempre debe ser "leche" (entera, descremada o deslactosada), nunca agua, jarabe o azúcares añadidos.

Busca la grasa butírica: Asegúrate de que el empaque no mencione "grasa vegetal". Si lo hace, legalmente y nutricionalmente no es leche real.

Revisa los sellos de advertencia: Evita los productos que tengan múltiples octágonos negros de la Secretaría de Salud, especialmente el de "Exceso de Azúcares".

Modera el consumo: Aunque elijas una marca aprobada por las autoridades, estas bebidas deben ser un complemento ocasional, no un sustituto del agua natural o la leche blanca.

Compara la proteína: Una buena leche saborizada debe aportar al menos 2.5 gramos de proteína de alto valor biológico por cada 100 mililitros.

La alimentación de los niños no es un juego y requiere toda la atención. Con esta valiosa información revelada por Profeco, ahora tienes el poder de elegir inteligentemente y proteger la salud de tu familia a largo plazo.

La próxima vez que prepares la lonchera escolar, recuerda que no todo lo que brilla en el refrigerador es leche. Tómate un minuto para leer la etiqueta y asegura el bienestar de los que más quieres.

Puedes leer el estudio de calidad completo aquí.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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