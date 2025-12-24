¿Qué lugares están abiertos el 25 de diciembre en CDMX?

Para quienes buscan salir de casa y aprovechar una Ciudad de México inusualmente tranquila, el 25 de diciembre ofrece diversas alternativas culturales, recreativas y turísticas que permanecen abiertas al público. Estas son algunas de las opciones disponibles para disfrutar la capital durante la Navidad.

Six Flags México

El parque de diversiones opera el 25 de diciembre. El acceso general tiene un costo aproximado de 499 pesos y requiere compra anticipada en línea, como parte de sus protocolos de operación. Durante estas fechas se puede disfrutar del evento temático Christmas in the Park.

Museo Soumaya

Ubicado en Plaza Carso, el Museo Soumaya abre todos los días de la semana, incluido el 25 de diciembre, en un horario de 10:30 a 18:30 horas. La entrada es gratuita, lo que lo convierte en una opción ideal para los amantes del arte que buscan recorrer sus salas con menor afluencia.

Exposición Frida Inmersiva

La experiencia inmersiva dedicada a Frida Kahlo también abre en Navidad. Los boletos se adquieren en línea y se recomienda comprarlos con anticipación para asegurar el acceso.

Mirador de la Torre Latinoamericana

El mirador de la Torre Latinoamericana recibe visitantes el 25 de diciembre y ofrece una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Se sugiere reservar en línea y acudir bien abrigado debido a las bajas temperaturas.

Alumbrado navideño del Zócalo

Como cada año, el Zócalo capitalino luce su tradicional iluminación decembrina durante todo diciembre. El espacio se convierte en un punto de reunión para pasear y tomarse fotografías en un ambiente festivo.

Navidalia CDMX

Este parque temático navideño es una de las principales opciones para celebrar fuera de casa. Ofrece espectáculos de luz y sonido, villancicos, pista de hielo, nieve artificial, pinos decorados, posadas y bebidas tradicionales.

Historias Mágicas

Se trata de un museo de experiencias fotográficas dedicado a la Navidad, con más de 30 escenarios y 50 espacios para tomarse fotografías temáticas. Los boletos están disponibles en línea.

Ilusiones de Navidad Xochimilco

El festival continúa abierto el 25 de diciembre con atracciones como luces decorativas, la fábrica de Santa Claus y un árbol navideño de gran tamaño, pensado para disfrutar en familia o con amigos.

Estas alternativas permiten vivir la Navidad de una forma distinta y aprovechar una de las fechas más tranquilas para recorrer y disfrutar la Ciudad de México.

