¿Qué estados podrían superar los 45 grados de temperatura por la canícula 2026?

La temporada de canícula 2026 está prevista para iniciar en julio del 2026 ya comenzó a posicionarse entre las principales tendencias de búsqueda, esto por las olas de calor intenso que ya comenzaron a afectar a varios estados de la República... ¿pero qué es la canícula y qué entidades podrían presentar temperaturas superiores a los 45 grados? ¿Entérate!

¿Qué es la canícula y por qué se volvió tendencia en México?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la canícula se define como un fenómeno que forma parte de la temporada de lluvias y que tiene dos importantes características: una disminución temporal de la lluvia y un incremento de temperatura en distintas regiones del país.

Con las olas intensas de calor que ya comenzaron a azotar a México en las últimas semanas y ante la perspectiva de que las altas temperaturas suban aún más, términos relacionados con el clima no tardaron en viralizarse en redes sociales, sobre todo porque regiones del norte del país, como Sonora y Sinaloa, tienen un pronóstico de calor extremo que encendió las alertas entre los mexicanos.

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¿Qué estados de México podrían superar los 45 grados de temperatura en la canícula 2026?

Datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y del Gobierno de México detallan que la canícula impacta principalmente a los estados del centro, sur y sureste de México, por lo que algunas entidades en las que el fenómeno podría llegar con más fuerza y temperaturas superiores a los 45 grados en algunas regiones son:

Campeche

Colima

Chiapas

Guerrero

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán



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¿Cómo combatir los efectos de la canícula?

Con la canícula llega la sequía, el calor extremo y el calentamiento de aire, por lo que autoridades mexicana emitieron una serie de recomendaciones que podrían serte útiles, y es que este fenómeno tiene una duración aproximada de 40 días:

Beber mucha agua potable para evitar la deshidratación.

potable para evitar la deshidratación. Usar protección solar y ropa ligera.

y ropa ligera. Evitar la exposición directa al sol.

al sol. Limitar actividades al aire libre entre las 10:00 de la mañana y las 04:00 de la tarde.

Utilizar sombrillas, gorras o sombreros.



Como ves, la proximidad de la canícula se convirtió en una auténtica preocupación para los mexicanos, sobre todo porque la sequía podría agravarse sobre todo en regiones que ya están afectadas por la falta de agua.

JM

