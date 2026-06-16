¿Qué plantas no necesitan mucha agua? 5 opciones para tu jardín

Mantener un jardín verde y atractivo no tiene por qué implicar un consumo excesivo de agua. Existen diversas especies de plantas capaces de adaptarse a climas secos y periodos de escasa lluvia, lo que las convierte en una excelente alternativa para quienes buscan reducir el riego sin sacrificar la belleza de sus espacios exteriores.

Las mejores cinco plantas que no necesitan mucha agua

A continuación, te presentamos cinco opciones resistentes y de bajo mantenimiento que pueden prosperar con poca agua.

1. Sansevieria (también conocida como Lengua de suegra)

Es considerada una de las plantas de interior más indestructibles del mundo, ya que acumula agua directamente en sus ojos verticales, gruesas y carnosas. Además requiere una exposición solar abundante y directa para un crecimiento óptimo.

El riego recomendado para esta planta consiste de únicamente cuando el sustrato se encuentre 100% seco, lo que suele ocurrir cada tres o cuatro semanas en inviernos.

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2. Agave reina de la reina Victoria

Perteneciente a la familia de agaváceas, es ideal para decorar interiores luminosos, y funciona excelente en los exteriores, específicamente en las zonas de pleno sol. Necesita muy poca agua y el periodo de riego depende de la estación del año, si se le sitúa en exteriores casi no va a necesitar agua, durante los meses de verano los riesgos serán cada 7 o 15 días, asegurándote de que el sustrato esté seco.

Por lo tanto, durante la temporada de lluvias es mejor mantenerla dentro de casa para así evitar que la planta se encharque y corra el riego de pudrirse.

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3. Pothos (Potus)

Una opción colgante clásica, vistosa y sumamente agradecida para principiantes. Aunque no es una suculenta, sus raíces y tallos aguantan bien la falta de humedad ambiental. Crece bien en entornos de semisombra o con luz indirecta tamizado.

El riego recomendado es una vez por semana en verano y cada 15 días en invierno, siempre revisando que el sustrato no esté húmedo.

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4. Agave de hilo

Es una suculenta compacta originaria de México, famosa por sus rosetas simétricas de hojas verdes oscuras, bordeadas por filamentos o "hilos" blancos y rizados. Requiere pleno sol (al menos 6 horas diarias) para desarrollar sus filamentos. Lo ideal es tenerlo en un suelo muy arenoso y con excelente drenaje para evitar pudrición.

Su riego recomendado es escaso, se debe dejar secar totalmente la tierra entre riegos. En invierno, suspéndelos casi por completo.

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5. Cactus (Variedades de desierto)

Estos son los reyes indiscutibles de las zonas áridas que han evolucionado para la escasez extrema, ya que retienen los líquidos directamente dentro de su tallo principal. Requieren una exposición solar abundante y directa para un crecimiento óptimo.

Su riego recomendado es aproximadamente cada 2 o 3 semanas durante los meses cálidos, suspendiendo casi por completo el agua en invierno.

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