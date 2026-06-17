Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de junio de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 17 de junio informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 27 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 22% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 67%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 18 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 27

Viernes 19 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 22 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Miércoles 24 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

