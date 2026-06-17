Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de junio de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 17 de junio informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 27 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 22% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 67%.Jueves 18 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 27Viernes 19 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Lunes 22 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Miércoles 24 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga