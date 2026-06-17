Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 17 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 57%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Martes 23 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

