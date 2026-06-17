Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 17 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 57%.Jueves 18 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Martes 23 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan