La Embajada de Estados Unidos en México informó que fueron levantadas todas las restricciones de viaje relacionadas con los hechos del 22 de febrero para el personal del gobierno estadounidense en el país.

Asimismo, dio a conocer que la Embajada y todos los consulados en territorio mexicano operan con normalidad, tras la jornada de violencia registrada el pasado fin de semana.

"Si bien los horarios de vuelos han vuelto a la normalidad, si su vuelo directo a Estados Unidos es cancelado, podría considerar reservar un vuelo con conexión a través de otra ciudad mexicana o estadounidense. No tenemos reportes de cierres de carreteras ordenados por las autoridades locales", dijo.

"Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses en México reanudar los niveles estándar de precaución", precisó.

La representación diplomática también actualizó su comunicación para señalar que los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta mantienen operaciones regulares, con servicios disponibles y sin reportes de cierres carreteros instruidos por autoridades locales.

Destinos de Jalisco fueron excluidos de la alerta

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos retomó el esquema ordinario del Travel Advisory. En esta clasificación, Jalisco permanece en Nivel 3, lo que implica reconsiderar el viaje; no obstante, se especifica que el Área Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Chapala y Ajijic están exceptuados de esta recomendación, al ser considerados destinos seguros para visitantes.

En el ámbito estatal, la Secretaría de Turismo de Jalisco confirmó el restablecimiento total de sus principales destinos y reportó avances sostenidos en la consolidación de la actividad turística, con indicadores positivos en conectividad aérea, movilidad, operación de destinos y agenda de eventos.

Respecto a la conectividad, las aerolíneas reanudaron sus itinerarios en rutas nacionales e internacionales y mantienen su programación conforme a lo previsto. Los aeropuertos internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta operan con normalidad, registrando este día 224 operaciones en Guadalajara y 192 en Puerto Vallarta.

En el caso de Puerto Vallarta, la actividad turística marítima continúa conforme a su programación habitual. Durante la jornada de ayer zarparon 17 embarcaciones turísticas, que movilizaron a 722 pasajeros en recorridos por la Bahía de Banderas.

Durante las primeras horas del 25 de febrero fueron reabiertos a la circulación los puntos carreteros que habían sido bloqueados, como resultado del trabajo coordinado entre dependencias del Gobierno de Jalisco y del Gobierno Federal. Esta acción permitió atender las incidencias con oportunidad, restablecer la movilidad en el menor tiempo posible y garantizar traslados seguros para las y los usuarios.

En el interior del estado, actualmente 10 de los 12 Pueblos Mágicos operan con regularidad, y se prevé que en el transcurso del día se alcance la normalidad total.

Hoteles, restaurantes, centros turísticos y establecimientos comerciales continúan brindando servicio con normalidad. Asimismo, recintos como el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta y Expo Guadalajara mantienen su actividad regular y se preparan para un año con eventos de talla internacional.

Recomendaciones de la Embajada de Estados Unidos en México

Verifique con su aerolínea para confirmar el estado y horario de su vuelo.

Si necesita cambiar su reservación, hágalo antes de llegar al aeropuerto o anticipe filas largas y considere tiempo adicional.

Monitoree los medios locales para actualizaciones.

Siga las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911.

Mantenga informados a familiares y amistades sobre su ubicación y bienestar por teléfono, mensajes de texto y redes sociales.

