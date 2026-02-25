En un operativo desplegado en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, fuerzas federales lograron la captura de un presunto operador regional del Cártel Nueva Generación (CNG), identificado como Isaac Moreno Romero, alias “El Hacha”.

La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), como parte de trabajos de inteligencia y recorridos de vigilancia en la localidad de San Miguel Contla.

De acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad, los efectivos ubicaron a un hombre que circulaba a bordo de un vehículo sin placas de circulación. Tras marcarle el alto y efectuar una revisión preventiva, le aseguraron diversas dosis de droga y un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación.

Así operaba “El Hacha” dentro del CNG

Las investigaciones lo vinculan con actividades delictivas como secuestro, extorsión, cobro de piso, homicidios, comercio ilegal de hidrocarburo en la región, así como agresiones contra grupos rivales.

Luego de su aprehensión, al presunto delincuente se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

En el operativo participaron también elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

