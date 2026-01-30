El pueblo mágico que está a 3 horas de CDMX y tiene una muralla china que pocos conocen

México tiene la curiosa habilidad de reinterpretar íconos del mundo con identidad propia. Así como existe la llamada “Torre Eiffel de Ecatepec”, también hay una versión nacional de la Gran Muralla China, escondida entre montañas, neblina y cafetales . Este peculiar atractivo se encuentra en Xicotepec de Juárez, un Pueblo Mágico del norte de Puebla que sorprende no solo por su monumental escalinata, sino por su historia, su gastronomía y su atmósfera serrana cargada de misticismo.

Rodeado de exuberante vegetación y paisajes propios de la Sierra Madre Oriental, Xicotepec es uno de esos destinos que parecen detenidos en el tiempo y que aún pasan desapercibidos para muchos viajeros.

¿Dónde está Xicotepec de Juárez?

Xicotepec de Juárez se localiza al norte del estado de Puebla, aproximadamente a tres horas de la Ciudad de México, a tres horas de la capital poblana y a poco más de una hora de Zacatlán de las Manzanas. Su ubicación privilegiada en la Sierra Madre Oriental le regala un clima húmedo, neblinas constantes y una vegetación que lo convierte en un destino ideal para quienes buscan naturaleza y tranquilidad.

El nombre Xicotepec proviene del náhuatl y puede interpretarse como “cerro de jicotes” o “cerro de abejorros” , una referencia directa a su entorno natural y a la relación ancestral de la región con la tierra.

Un pasado indígena y colonial

Antes de la llegada de los españoles, esta región fue habitada por olmecas, otomíes y totonacos, culturas fundamentales en la historia mesoamericana. Durante la época colonial, los españoles fundaron el asentamiento bajo el nombre de San José de Xicotepec , impulsando la evangelización y el desarrollo urbano.

Con el paso del tiempo, el pueblo fue consolidándose como un centro regional importante, dejando como legado templos, museos y tradiciones que hoy forman parte de su identidad cultural. Ese pasado indígena y colonial aún se percibe en sus calles, festividades y en la profunda espiritualidad que caracteriza al lugar.

La “Muralla China Mexicana”, un reto entre la niebla

El atractivo más famoso de Xicotepec es la llamada “Muralla China Mexicana”, una escalinata de aproximadamente 700 escalones que asciende por el cerro Coxolitepetl hasta llegar a la Cruz Celestial, un monumento que funciona como mirador natural.

La estructura, por su diseño alargado y su integración con la montaña, recuerda visualmente a una muralla, lo que le dio su apodo . Durante el recorrido, los visitantes caminan entre vegetación densa, aire fresco y vistas panorámicas que, en días despejados, permiten apreciar gran parte de la sierra. En temporada de neblina, la experiencia se vuelve aún más mística.

¿Qué ver?, ¿Qué hacer? y ¿Qué comer?

Además de la escalinata, Xicotepec ofrece varios puntos imperdibles:

La Parroquia de San Juan Bautista , una joya arquitectónica del centro.



, una joya arquitectónica del centro. La Monumental Virgen de Guadalupe , visible desde distintos puntos del pueblo.



, visible desde distintos puntos del pueblo. El Cerro del Tabacal , ideal para senderismo.



, ideal para senderismo. El Centro Ceremonial Xochipila , ligado a rituales y tradiciones ancestrales.



, ligado a rituales y tradiciones ancestrales. El Museo Carranza y el Museo del Trilobite, que permiten conocer la historia política y geológica de la región.

En el terreno gastronómico, Xicotepec conquista con platillos tradicionales como molotes, gorditas de canasta, cecinas y huevos en salsa de chile morita. Todo acompañado, por supuesto, de su café de altura, uno de los productos más representativos del municipio y reconocido por su aroma y calidad.

