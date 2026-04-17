Punto PUT: qué es y por qué promete cambiar la Península de Yucatán para siempre

El Punto PUT (Punto de Unión Territorial) representa una disputa de 10 mil kilómetros cuadrados entre Campeche, Quintana Roo y Yucatán; más de 150 comunidades habitan esta zona sin servicios básicos debido a la falta de claridad jurisdiccional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo la ponencia de la ministra María Estela Ríos, emitirá pronto una resolución definitiva que alterará la geografía política del sureste mexicano.

El epicentro del conflicto territorial: en el corazón de la selva maya, una simple mojonera de concreto marca el vértice exacto donde convergen Yucatán, Campeche y Quintana Roo . Los lugareños y especialistas llaman a este lugar Punto PUT, un sitio que concentra hoy la atención de políticos, juristas y pobladores. La disputa abarca casi el 20% del territorio quintanarroense, una franja rica en recursos naturales que sufre el abandono institucional.

¿Por qué el punto PUT está considerado como un lugar abandonado por las autoridades?

Los habitantes de la región enfrentan diariamente la falta de electricidad, Internet y transporte, ya que ninguna autoridad asume la responsabilidad total sobre la zona. Los políticos solo visitan estas tierras durante las campañas electorales, prometen soluciones efímeras y luego desaparecen, una práctica que deja a las familias en un limbo administrativo y frena su desarrollo integral.

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La vida en la frontera invisible: transitar por esta región implica cruzar fronteras fantasma donde el asfalto cambia de jurisdicción sin previo aviso. Las más de 150 comunidades afectadas enfrentan un rezago histórico porque los gobiernos estatales evitan invertir en infraestructura dentro de un territorio en litigio.

Alejandro Álvarez, residente local, relata cómo las autoridades de Campeche y Quintana Roo pelean por los votos, pero evaden los compromisos reales . Esta negligencia institucional obliga a los pobladores a gestionar sus propios recursos, mientras esperan que la Suprema Corte decida finalmente a qué estado pertenecen. La resolución trazará una línea definitiva en el mapa y determinará quién debe garantizar los derechos fundamentales de estas personas.

¿Por qué es importante la decisión de la SCJN sobre el punto PUT?

La decisión de la SCJN trasciende la simple cartografía; involucra la administración de miles de hectáreas con un alto valor ambiental y económico. Definir las fronteras permitirá regularizar la tenencia de la tierra, facilitar la llegada de inversiones y garantizar el acceso a programas sociales . Además, el fallo establecerá un precedente jurídico vital para resolver otras disputas territoriales en México.

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Los especialistas advierten que el rediseño del mapa peninsular exigirá una coordinación sin precedentes entre los tres niveles de gobierno para integrar a estas comunidades marginadas al desarrollo regional, especialmente en el contexto de los nuevos proyectos de infraestructura del sureste.

Antecedentes: ¿Por qué estalla esta bomba geográfica ahora?

El origen de este conflicto data de 1902, cuando el presidente Porfirio Díaz decretó la creación del territorio federal de Quintana Roo. La falta de accidentes geográficos naturales, como ríos o montañas, impidió trazar límites precisos. En 1922, una comisión geográfica instaló un monumento de concreto en el Punto de Unión Territorial (PUT) , pero los estados interpretaron las coordenadas a su conveniencia. Campeche ubicó el límite en el Rancho Put, Yucatán cerca de Put y Quintana Roo en el sitio formal.

Hoy, el caso cobra urgencia porque el crecimiento poblacional y el desarrollo de megaproyectos exigen certeza jurídica . Casos similares, como el conflicto entre Oaxaca y Chiapas por Los Chimalapas, demuestran que la SCJN tiene el poder de zanjar disputas centenarias mediante resoluciones inapelables, al basarse en evidencia topográfica y documentos históricos.

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¿Qué significa Punto PUT?

Las siglas PUT significan Punto de Unión Territorial, y designan la coordenada exacta donde convergen las fronteras de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

¿Cuántos kilómetros abarca el conflicto del Punto PUT?

La disputa territorial comprende un área de aproximadamente 10 mil kilómetros cuadrados, lo que equivale a casi el 20% de la superficie total del estado de Quintana Roo.

¿Quién resolverá el problema de los límites en la Península de Yucatán?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la responsabilidad de emitir el fallo definitivo, un caso que actualmente analiza la ministra María Estela Ríos tras la elección judicial de 2025.

JM