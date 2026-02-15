Domingo, 15 de Febrero 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 15 de febrero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este domingo 15 de febrero determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Martes 17 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Jueves 19 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 20 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 21 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Domingo 22 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

