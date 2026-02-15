Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 15 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este domingo 15 de febrero determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Martes 17 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Jueves 19 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 20 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 21 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Domingo 22 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

