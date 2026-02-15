Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 15 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 15 de febrero informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 18%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 16 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Martes 17 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Viernes 20 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Sábado 21 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Domingo 22 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

