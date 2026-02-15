Domingo, 15 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 15 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 15 de febrero de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 15 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 15 de febrero informa que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 31%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta
Clima en Guadalajara
Clima en Mazamitla
Clima en Tonalá
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Monterrey
Clima en Cancún
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tapalpa
Clima en Chapala
Clima en El Salto
Clima en Tlaquepaque
Clima en Zapopan

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones