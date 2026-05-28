El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, presentó una iniciativa para impedir la aplicación retroactiva de la reforma que elimina las llamadas pensiones doradas, al considerar que afecta derechos adquiridos de trabajadores jubilados y sus familias.

En conferencia de prensa, acompañado por dirigentes de la Alianza Nacional de Jubilados, el senador afirmó que la medida impacta a alrededor de 100 mil familias que no reciben pensiones millonarias, sino ingresos obtenidos tras años de trabajo y especialización en el servicio público.

Añorve Baños sostuvo que entre los afectados se encuentran trabajadores de dependencias como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, quienes participaron en la atención de emergencias, fenómenos hidrometeorológicos y otras labores de alto riesgo.

El legislador argumentó que las pensiones superiores a 70 mil pesos corresponden a perfiles especializados y no a privilegios injustificados. Acusó además a Morena de utilizar casos excepcionales de pensiones millonarias para justificar modificaciones que terminan afectando a miles de jubilados.

“Están juzgando a poquitos que tenían una pensión de un millón de pesos por toda la mayoría que ustedes representan”, expresó el coordinador priista, quien aseguró que su bancada continuará impulsando cambios en las leyes secundarias para revertir la medida.

Por su parte, José Antonio Estefan Garfias, representante de los trabajadores jubilados, señaló que desde la promulgación de la Constitución de 1917 no se había aprobado una disposición que afectara derechos laborales de manera retroactiva.

Indicó que la reforma representa un precedente que podría abrir la puerta a nuevas modificaciones que afecten a otros sectores de la población.