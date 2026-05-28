Jueves, 28 de Mayo 2026

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Avanzan reformas judiciales en la Cámara de Diputados; aún discuten temas electorales

Al cierre de la edición, diputados mantenían confrontaciones y reservas pendientes en San Lázaro, donde la propuesta para permitir reelección de magistrados electorales generó críticas

Por: El Informador

La iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue avalada con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones. SUN/D. Simón

La iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue avalada con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones. SUN/D. Simón

Luego de más de 15 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó cambios a la reforma judicial para aplazar hasta 2028 la elección de jueces y magistrados, además de modificar la metodología de selección de candidatos al Poder Judicial.

La iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue avalada con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones. La sesión estuvo marcada por gritos, confrontaciones y acusaciones entre legisladores de oficialismo y oposición relacionadas con la elección judicial de 2025, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

El periodo extraordinario inició el 26 de mayo. Aunque la reforma se aprobó en lo general ese mismo día, las 148 reservas fueron discutidas este miércoles con más de 200 oradores.

Durante la sesión se aprobaron reservas impulsadas por Morena y el Partido del Trabajo relacionadas con la revocación de mandato y la duración de jueces y magistrados electos, quienes permanecerán ocho años en sus cargos.

Entre los cambios también se contempla recuperar las llamadas salas de la Suprema Corte, ahora bajo el nombre de Secciones, para agilizar la discusión de asuntos en el Máximo Tribunal.

La iniciativa fue enviada al Senado para su análisis y eventual votación. Además, permanecen pendientes otras propuestas relacionadas con la posible nulidad de elecciones por intervención extranjera.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar cuestionó que se permita la reelección de magistrados electorales y pidió frenar lo que calificó como una “vergüenza nacional”.

La discusión también registró confrontaciones entre legisladores del PRI, Morena y PT, lo que obligó a solicitar un receso para intentar restablecer el orden en el pleno.

Pese a que algunos legisladores pidieron votar por separado varias reservas, la mayoría morenista mantuvo el bloque de modificaciones y logró aprobarlas.

Al cierre de la edición se discutían los tres temas restantes que se tenía proyectado debatir: filtros contra candidatos, nulidad electoral por injerencia extranjera y nuevas causales de nulidad electoral. 

EL INFORMADOR/L. Martínez

DISCUTEN CAUSALES

Perfilan aprobar nulidad por injerencia extranjera

  • La Cámara de Diputados discutía una reforma constitucional para agregar como causal de nulidad electoral la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con intención de influir en resultados o preferencias ciudadanas.
  • La propuesta busca impedir financiamiento ilícito, ciberataques, campañas coordinadas de desinformación o presiones diplomáticas externas. Sin embargo, legisladores de oposición acusaron que Morena pretende utilizar la medida como un “blindaje” político para favorecer a candidatos oficialistas y evitar derrotas.
  • Kenia López Rabadán, vicepresidenta de la Mesa Directiva, afirmó que la reforma permitiría anular candidaturas incómodas para el régimen. En tribuna, el priista Miguel Alejandro Alonso Reyes sostuvo que Morena impulsa reglas electorales a modo.
  • Por su parte, el panista José Mario Íñiguez Franco calificó la iniciativa como una herramienta para hacer trampa electoral y acusó que el oficialismo pretende convertirse en “juez y parte”.
  • Previo al debate, diputados presentaron cientos de reservas para trasladar a 2028 la segunda elección judicial. Morena propuso además permitir que magistrados actuales de la Sala Superior del Tribunal Electoral puedan competir nuevamente.
  • La discusión derivó en acusaciones entre oficialismo y oposición contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con agencias estadounidenses y el narcotráfico.
  • Durante la sesión, legisladores del PAN defendieron la actuación de Campos contra el crimen organizado, mientras diputados del PT señalaron que la mandataria mantiene cercanía con el gobierno de Estados Unidos.
     

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