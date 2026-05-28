Avanzan reformas judiciales en la Cámara de Diputados; aún discuten temas electorales

Luego de más de 15 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó cambios a la reforma judicial para aplazar hasta 2028 la elección de jueces y magistrados, además de modificar la metodología de selección de candidatos al Poder Judicial.

La iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue avalada con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones. La sesión estuvo marcada por gritos, confrontaciones y acusaciones entre legisladores de oficialismo y oposición relacionadas con la elección judicial de 2025, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

El periodo extraordinario inició el 26 de mayo. Aunque la reforma se aprobó en lo general ese mismo día, las 148 reservas fueron discutidas este miércoles con más de 200 oradores.

Durante la sesión se aprobaron reservas impulsadas por Morena y el Partido del Trabajo relacionadas con la revocación de mandato y la duración de jueces y magistrados electos, quienes permanecerán ocho años en sus cargos.

Entre los cambios también se contempla recuperar las llamadas salas de la Suprema Corte, ahora bajo el nombre de Secciones, para agilizar la discusión de asuntos en el Máximo Tribunal.

La iniciativa fue enviada al Senado para su análisis y eventual votación. Además, permanecen pendientes otras propuestas relacionadas con la posible nulidad de elecciones por intervención extranjera.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar cuestionó que se permita la reelección de magistrados electorales y pidió frenar lo que calificó como una “vergüenza nacional”.

La discusión también registró confrontaciones entre legisladores del PRI, Morena y PT, lo que obligó a solicitar un receso para intentar restablecer el orden en el pleno.

Pese a que algunos legisladores pidieron votar por separado varias reservas, la mayoría morenista mantuvo el bloque de modificaciones y logró aprobarlas.

Al cierre de la edición se discutían los tres temas restantes que se tenía proyectado debatir: filtros contra candidatos, nulidad electoral por injerencia extranjera y nuevas causales de nulidad electoral.

EL INFORMADOR/L. Martínez

DISCUTEN CAUSALES

Perfilan aprobar nulidad por injerencia extranjera