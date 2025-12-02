El Grinch en CDMX: Fecha, venta de entradas y lo que debes saber del concierto sinfónico

Toda la magia, el encanto y la vibra de la Navidad están a punto de llegar a la Ciudad de México con actividades y oportunidades ideales para aprovechar en familia; sin embargo, también se aproxima alguien verde y gruñón que no estaría tan feliz con esta noticia, pero que sin duda aterrizará para ofrecer un gran espectáculo.

El Grinch se prepara para sorprender a la capital del país con un espectáculo único y emocionante de la mano de algunos de los mejores músicos del país , quienes se encargarán de interpretar la banda sonora de la película.

Como parte del calendario navideño de la ciudad, uno de los íconos de la temporada, que con su característico humor y presencia se ha ganado miles de fanáticos alrededor del mundo, ahora será el tema principal del próximo concierto sinfónico.

¿Dónde y cuándo será el concierto sinfónico de El Grinch?

Interpretado por el actor estadounidense Jim Carrey, El Grinch se ha convertido en un referente de la temporada navideña, lo que lo convierte en el elemento perfecto para ambientar este evento.

La cita para el concierto temático está pactada para el 20 de diciembre a las 17:00 horas , en el Teatro Xola Julio Prieto, ubicado en Eje 4 Sur 809, Col. del Valle Nte., alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Al lugar pueden asistir personas de todas las edades, ya que es un show totalmente familiar que estará acompañado de una pantalla grande que mostrará imágenes correspondientes del filme para adentrarse aún más en el mundo de El Grinch, Cindy Lou y el perro Max.

La música quedará a cargo de 33 talentosos músicos, quienes a través de sus instrumentos narrarán una historia completa que busca fascinar a todos los presentes.

¿Dónde conseguir los boletos para el concierto de El Grinch y cuánto cuestan?

Los boletos para este majestuoso evento ya están disponibles en la plataforma oficial de Ticketmaster. Los costos van de $572 a $682 pesos mexicanos, más cargos por servicio, aunque también puedes adquirirlos en taquilla sin costos adicionales.

El concierto sinfónico de El Grinch promete convertirse en uno de los eventos más memorables de la temporada, ofreciendo una experiencia navideña inmersiva y familiar que combina música, cine y la magia de un clásico inolvidable.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP