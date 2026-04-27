Profeco revela cuál es el mejor horario para cargar gasolina

En un contexto donde el precio de la gasolina impacta de forma directa en el bolsillo de las familias mexicanas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer una serie de recomendaciones para optimizar el uso del combustible.

La institución advirtió sobre prácticas habituales en algunas estaciones de servicio que podrían perjudicar a los consumidores si no se toman medidas preventivas. En ese sentido, subrayó que aspectos como la hora en que se carga gasolina y la manera en que se solicita el servicio pueden incidir tanto en el gasto total como en el desempeño del vehículo.

Frente a esta situación, la Profeco emitió consejos prácticos dirigidos a los automovilistas, con el objetivo de favorecer un consumo más eficiente y evitar gastos innecesarios.

¿Cuál es el mejor horario para cargar gasolina?

La recomendación principal es abastecer combustible durante las horas más frescas del día, preferentemente por la mañana o al anochecer. Esto se debe a que las temperaturas más bajas reducen la evaporación de la gasolina, lo que permite que una mayor cantidad permanezca en el tanque por el mismo costo.

La densidad del combustible cambia con la temperatura, esto quiere decir que cuando el clima es más cálido, la gasolina tiende a expandirse, lo que puede traducirse en una menor energía por litro. Por esta razón, cargar gasolina temprano o por la noche puede favorecer una mayor eficiencia, además de contribuir a una combustión más adecuada y un mejor desempeño del automóvil.

Otras recomendaciones para optimizar el consumo

Profeco también aconseja solicitar el combustible en litros y no por monto económico, ya que esto garantiza una medición más precisa y evita posibles variaciones o redondeos en el despacho.

Asimismo, la institución sugiere verificar que las bombas despachadoras estén correctamente calibradas. Los consumidores tienen derecho a solicitar el llamado “litro de prueba”, un procedimiento que permite confirmar que el equipo entrega la cantidad correcta de combustible. Si el personal de la estación se niega a realizar esta verificación, el caso puede reportarse ante la Profeco.

Para reforzar la vigilancia y apoyar a los usuarios, la dependencia también pone a disposición la aplicación gratuita “Litro x Litro”. Esta herramienta digital permite localizar las estaciones de servicio con los precios más bajos cercanos a la ubicación del conductor y también facilita reportar irregularidades.

Aplicar estas recomendaciones puede representar un ahorro importante a largo plazo y, al mismo tiempo, fomenta hábitos de consumo más responsables. Mantenerse informado y ejercer los derechos como consumidor contribuye además a promover condiciones más justas y transparentes en el mercado de combustibles.

YC