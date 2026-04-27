México bajo calor extremo; ¿cómo reconocer y evitar un golpe de calor?

El país enfrenta una nueva advertencia por altas temperaturas. Ante ello, las autoridades activaron la alerta amarilla por el pronóstico de calor intenso durante la tarde de este lunes, con condiciones que podrían agravarse en los próximos días.El aviso no solo anticipa un ambiente sofocante, sino también riesgos reales para la salud, como golpes de calor, especialmente en menores y adultos mayores.De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, una circulación anticiclónica se mantendrá sobre gran parte del territorio mexicano de lunes a jueves.Este fenómeno provocará:El golpe de calor es una condición médica grave que ocurre cuando la temperatura corporal supera los 39.4 °C y el cuerpo pierde la capacidad de regularse.Normalmente, el organismo enfría el cuerpo mediante la sudoración y la dilatación de los vasos sanguíneos; sin embargo, bajo calor extremo, estos mecanismos pueden fallar.Este padecimiento puede presentarse en cualquier entorno, desde zonas urbanas hasta espacios turísticos como playas o montañas.Identificar los signos a tiempo puede marcar la diferencia. Los síntomas más comunes incluyen:Ante cualquiera de estos síntomas, es fundamental buscar atención médica inmediata.Las altas temperaturas obligan a tomar medidas preventivas claras para evitar complicaciones. Se recomienda:SV