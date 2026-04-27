México bajo calor extremo; ¿cómo reconocer y evitar un golpe de calor?

El país enfrenta una nueva advertencia por altas temperaturas. Ante ello, las autoridades activaron la alerta amarilla por el pronóstico de calor intenso durante la tarde de este lunes, con condiciones que podrían agravarse en los próximos días.

El aviso no solo anticipa un ambiente sofocante, sino también riesgos reales para la salud, como golpes de calor, especialmente en menores y adultos mayores.

¿Por qué aumentarán las temperaturas en los próximos días?

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, una circulación anticiclónica se mantendrá sobre gran parte del territorio mexicano de lunes a jueves.

Este fenómeno provocará:

Mayor estabilidad atmosférica.

Disminución de lluvias.

Incremento progresivo de las temperaturas.

¿Qué es un golpe de calor y por qué es peligroso?

El golpe de calor es una condición médica grave que ocurre cuando la temperatura corporal supera los 39.4 °C y el cuerpo pierde la capacidad de regularse.

Normalmente, el organismo enfría el cuerpo mediante la sudoración y la dilatación de los vasos sanguíneos; sin embargo, bajo calor extremo, estos mecanismos pueden fallar.

Este padecimiento puede presentarse en cualquier entorno, desde zonas urbanas hasta espacios turísticos como playas o montañas.

¿Cuáles son los síntomas del golpe de calor?

Identificar los signos a tiempo puede marcar la diferencia. Los síntomas más comunes incluyen:

Dolor de cabeza intenso.

Desorientación o confusión.

Pulso acelerado.

Piel caliente y seca (sin sudor).

Náuseas.

Desmayo o pérdida de conciencia.

Ante cualquiera de estos síntomas, es fundamental buscar atención médica inmediata.

¿Cómo prevenir el golpe de calor?

Las altas temperaturas obligan a tomar medidas preventivas claras para evitar complicaciones . Se recomienda:

Mantener una hidratación constante: beber agua de forma frecuente, incluso sin sensación de sed.

Evitar la exposición al sol en horas críticas: reducir actividades al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Usar ropa adecuada: preferir prendas ligeras, holgadas y de colores claros.

Utilizar protector solar con FPS 30 o superior y reaplicarlo cada dos horas.

Mantener espacios frescos: ventilar el hogar y evitar la exposición directa a ventiladores o aire acondicionado.

Nunca dejar a personas o mascotas dentro del auto, ya que la temperatura en un vehículo puede aumentar rápidamente y provocar situaciones fatales en minutos.

SV