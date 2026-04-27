Ante el alza en los precios de los combustibles derivada del contexto internacional, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) para disminuir las comisiones en los pagos con tarjeta y vales en las gasolineras del país.

El objetivo de esta medida, explicó la Mandataria Federal, es contribuir a reducir el costo final de la gasolina magna, premium y el diésel, en beneficio de los consumidores.

Lo que se dijo del acuerdo

Durante la conferencia "La Mañanera del pueblo" de este lunes 27 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo detalló que el acuerdo fue alcanzado bajo la coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Edgar Amador, en conjunto con Emilio Romano Mussali, titular de la Asociación de Bancos de México (ABM).

"Hoy vamos a anunciar la disminución de las comisiones en el pago de las gasolinas y del diésel, tanto para quienes pagan con tarjeta de crédito o débito como para aquellos que utilizan vales. Este es un acuerdo en el que participaron el Banco de México y distintas asociaciones, coordinado por Hacienda", señaló la Presidenta Sheinbaum en el Salón de Tesorería.

La titular del Ejecutivo Federal subrayó que en este esfuerzo también participan empresas gasolineras y estaciones de servicio, y que uno de los principales objetivos es continuar reduciendo, particularmente, el precio del diésel.

Buscan apoyar a familias por altos costos en energéticos

Asimismo, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la medida busca apoyar la economía de las familias mexicanas ante el entorno internacional que ha presionado al alza los costos de los energéticos.

Claudia Sheinbaum adelantó que, como parte de la conferencia mañanera, el titular de la Secretaría de Hacienda ofrecerá más detalles del acuerdo, mientras que el presidente de la Asociación de Bancos de México explicará la relevancia de esta estrategia para el sistema financiero y los consumidores.

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