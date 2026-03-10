Profeco confirma gasolina a 24 pesos y tranquiliza ante rumores de aumento por conflicto de EU e Irán

El precio de la gasolina regular en México se mantiene por debajo de los 24 pesos por litro, informó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, quien aseguró que la estrategia implementada por el Gobierno federal ha permitido estabilizar el costo del combustible en el país.

Durante su participación en la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina ha contribuido a mantener el precio promedio del litro de gasolina regular en niveles accesibles para los consumidores.

De acuerdo con datos presentados por Profeco, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 el precio promedio del combustible regular se ha ubicado en 23.59 pesos por litro, lo que, según las autoridades, refleja una tendencia de estabilidad en el mercado energético nacional.

Escalante Ruiz destacó que esta política continuará aplicándose en los próximos meses y adelantó que la estrategia será renovada en breve con el objetivo de mantener condiciones favorables para los consumidores mexicanos.

“En próximos días se va a renovar la estrategia, pero es muy importante esta información para todos y todas”, señaló el procurador durante su intervención.

Precio promedio nacional se mantiene estable

Los datos más recientes del programa “Quién es Quién en los Combustibles” indican que al 6 de marzo el precio promedio nacional del litro de gasolina regular se ubicó en 23.54 pesos.

El reporte también identificó diferencias entre estaciones de servicio en el país. Durante la semana del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026, el precio más bajo registrado fue de 23.15 pesos por litro en la estación Real de La Plata, perteneciente a Petróleos Mexicanos, ubicada en Pachuca de Soto, Hidalgo.

En contraste, el precio más elevado se detectó en una estación de la marca Petro Seven, operada por la empresa Petromax, en el municipio de Arteaga, Coahuila, donde el litro se vendió en 24.99 pesos.

El gobierno federal ha insistido en que la estrategia busca evitar aumentos abruptos en los precios de los combustibles, especialmente ante el contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas que han generado especulación en los mercados energéticos.

Profeco reiteró que continuará monitoreando los precios en todo el país mediante su programa de verificación semanal.

En ese sentido, las autoridades federales han buscado tranquilizar a los consumidores ante versiones que anticipaban un posible encarecimiento de la gasolina derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán, un factor que suele presionar los precios del petróleo a nivel mundial.

La dependencia también llamó a la población a consultar los reportes del programa “Quién es Quién en los Combustibles”, que permite comparar precios y conocer cuáles estaciones ofrecen las tarifas más competitivas.

YC