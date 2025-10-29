CFE: ¿por qué no hacen descuento en el recibo de luz con la tarjeta INAPAM?

Tanto la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) han aclarado ya en múltiples ocasiones que no tienen un convenio, por lo que no existen los descuentos para los adultos mayores en sus recibos de luz.Las dependencias han tenido que aclarar esta situación a través de sus cuentas oficiales de redes sociales o de comunicados, debido a que en años pasados se ha difundido información no verificada que generan dudas entre las persona adultas mayores sobre estos supuestos descuentos.El INAPAM de su parte ha especificado que, aunque su tarjeta para adultos mayores sí ofrece múltiples beneficios, el pago del recibo de luz no es uno de ellos.En el caso de la CFE, se ha alertado a las personas sobre la difusión de noticias falsas respecto a este convenio entre la Comisión y el INAPAM, cuando en realidad no existe.Con esta tarjeta, los adultos mayores de 60 años y más pueden acceder a una gran variedad de beneficios en distintos sectores.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV