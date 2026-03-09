Luego de diversas declaraciones que generaron confusión entre comerciantes y consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor informó que no tiene facultades para imponer multas relacionadas con condiciones de sanidad, higiene o manejo de alimentos en ningún estado del país.

La aclaración surge después de que el director de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Zona Golfo-Norte, con sede en Tampico, Tamaulipas, señalara de forma errónea que los negocios que vendieran tortillas en hieleras o las transportaran en motocicletas podrían recibir sanciones de hasta cuatro millones de pesos.

Ante esta situación, la Profeco puntualizó que ese tipo de infracciones no forman parte de sus atribuciones. La dependencia explicó que su labor se centra en vigilar las relaciones de consumo y garantizar que los proveedores cumplan con aspectos relacionados con precios, información al consumidor y medidas comerciales.

En ese sentido, la institución indicó que, a través del Acuerdo Maíz–Tortilla, realiza monitoreos de precios en más de 600 tortillerías mediante el programa “Quién es Quién en los Precios”. Este seguimiento permite verificar que los establecimientos tengan los precios visibles para el público y que estos se respeten al momento de la compra.

Además, Profeco también supervisa la calibración de básculas para asegurar que los consumidores reciban kilos completos al adquirir el producto.

La dependencia agregó que, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1-SCFI-2002, se realizan verificaciones relacionadas con disposiciones aplicables a productos y servicios derivados de la masa y la tortilla, aunque reiteró que no tiene facultad para sancionar aspectos sanitarios.

Finalmente, la Procuraduría recordó que su objetivo es promover relaciones de consumo justas y transparentes, así como brindar orientación tanto a proveedores como a las personas consumidoras en todo el país.

MF