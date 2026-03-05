Condusef: Riesgos de NO cancelar cuentas de nómina "inactivas"

El responsable de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en Ciudad Juárez, Salvador López Mercado, emitió una advertencia dirigida a los clientes de instituciones bancarias sobre las consecuencias de no cancelar de manera oficial las tarjetas de crédito o cuentas de nómina. De acuerdo con el funcionario, esta omisión puede provocar que con el tiempo se generen cobros inesperados por conceptos como comisiones o anualidades.

Durante su explicación, señaló que esta situación también puede presentarse con las tarjetas de débito asociadas a cuentas de nómina. Indicó que se trata de un problema frecuente en esta región fronteriza, debido a la constante rotación de trabajadores en la industria maquiladora.

“Pasa mucho con las tarjetas de débito también; aquí es muy común en Juárez por tanta maquila, el usuario no cancela esas cuentas y generan comisiones”.

El funcionario detalló que cuando una persona deja de trabajar y no solicita la cancelación de su cuenta de nómina (por ejemplo, en instituciones conocidas popularmente como “el banco azul”), la entidad financiera puede comenzar a aplicar cargos por manejo de cuenta. Con el paso del tiempo, dichos cobros pueden acumularse sin que el usuario se percate.

La situación puede complicarse aún más cuando el trabajador obtiene un nuevo empleo y su salario vuelve a depositarse en la misma institución bancaria. Si la cuenta anterior continúa activa y tiene cargos pendientes por comisiones, el banco puede descontar automáticamente esas cantidades en cuanto se realice el depósito de la nueva nómina.

En el caso de las tarjetas de crédito, López Mercado explicó que es fundamental realizar el proceso de cancelación una vez que el saldo haya sido liquidado. Además, recomendó conservar el comprobante del trámite y verificar posteriormente el estatus en el Buró de Crédito para asegurarse de que la cuenta se encuentre cerrada.

“Es muy importante, en las tarjetas de crédito, si dejaste saldo en cero, solicitar la cancelación y revisar el buró dos o tres meses después; debe aparecer cerrada esa cuenta”.

También señaló que, si la tarjeta no se cancela correctamente, el banco podría renovar el plástico de manera automática y aplicar el cobro de la anualidad, incluso si el cliente no ha realizado ninguna compra.

Finalmente, informó que las personas que enfrenten dificultades para cerrar una cuenta pueden acudir a la CONDUSEF para presentar una queja formal, siempre que el saldo sea cero. Para iniciar el proceso, se requiere entregar copia de una identificación oficial y un estado de cuenta. Una vez presentado el trámite, indicó que generalmente la solicitud de cancelación se resuelve a favor del usuario.

