Elegir unas galletas “más saludables” no siempre es fácil, pero un estudio oficial de Profeco reveló cuáles tienen menos azúcar y mejores características nutrimentales dentro del mercado mexicano. El análisis se volvió tendencia entre consumidores que buscan reducir azúcar sin dejar de consumir este tipo de productos.

La investigación fue realizada por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor y publicada en la Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), donde se analizaron distintas marcas de galletas Marías, saladas y de animalitos disponibles en supermercados de México.

La publicación del 2023 sigue siendo el estudio oficial más reciente de Profeco sobre galletas Marías, saladas y de animalitos, ya que hasta ahora, Profeco no ha publicado un nuevo estudio actualizado exclusivamente sobre “galletas con menos azúcar” en 2026.

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¿Qué analizó Profeco en las galletas?

El estudio revisó 48 productos distintos para evaluar:

Contenido de azúcar

Sodio

Grasas

Información nutrimental

Etiquetado

Calidad sanitaria

La investigación buscó identificar cuáles opciones cumplen correctamente con la información declarada y cuáles contienen menores cantidades de azúcar añadida. La publicación oficial puede consultarse en la Revista del Consumidor de Profeco.

Las galletas con menos azúcar según Profeco

Dentro de las galletas tipo Marías, Profeco destacó algunas marcas por tener menor contenido de azúcar comparadas con otras opciones comerciales.

Entre las mejor evaluadas aparecen:

Nabisco Premium Marbú Dorada: 18.90 gramos de azúcar por cada 100 gramos.

La Moderna Marías: 20.84 gramos de azúcar por cada 100 gramos.

Gullón María Sin Azúcar: 0 gramos de azúcar añadida, aunque utiliza edulcorantes.

Profeco aclaró que el producto de Gullón contiene sustitutos de azúcar, por lo que recomendó moderar su consumo en menores de edad.

Profeco también evaluó galletas de animalitos

El análisis no se limitó únicamente a las clásicas Marías. También revisó galletas de animalitos y saladas que suelen consumirse de manera frecuente en hogares mexicanos.

Entre las marcas destacadas aparecieron:

Milena

Precissimo

Cuétara

Algunas sobresalieron por menor contenido de azúcar y otras por niveles moderados de sodio o mejor relación calidad-precio.

¿Por qué importa el contenido de azúcar?

Especialistas en nutrición han advertido que muchas galletas comerciales contienen cantidades elevadas de azúcar, grasas y sodio. La propia Profeco señaló que varios productos superan los 25 gramos de azúcar por cada 100 gramos, una cifra importante considerando que muchas personas consumen varias porciones al día.

Conceptos como:

azúcar añadida

glucosa

alimentación balanceada

salud metabólica+

ultraprocesados

se han vuelto cada vez más relevantes dentro de las conversaciones sobre hábitos alimenticios y prevención de enfermedades.

¿Las galletas “sin azúcar” son realmente saludables?

Uno de los puntos más comentados del estudio fue el caso de las galletas “sin azúcar”. Aunque productos como Gullón no contienen azúcar añadida, sí utilizan edulcorantes para mantener el sabor dulce.

Por ello, Profeco recordó que “sin azúcar” no siempre significa “más saludable” y recomendó revisar siempre ingredientes, calorías y sellos frontales antes de comprar. Además, organismos como la Organización Mundial de la Salud han recomendado reducir el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados, incluso cuando utilizan sustitutos de azúcar.

Tips rápidos para elegir mejores galletas

Si buscas opciones con menos azúcar, Profeco recomienda:

Revisar etiquetas nutrimentales

Comparar contenido de azúcar por cada 100 gramos

Evitar productos con demasiados sellos

Moderar porciones

No confiar únicamente en frases como “light” o “sin azúcar”

También puede ser útil comparar contenido de sodio y grasas, ya que algunas galletas bajas en azúcar pueden compensar sabor con otros ingredientes.

¿Dónde consultar el estudio oficial de Profeco?

El análisis completo sobre galletas Marías, saladas y de animalitos puede revisarse directamente en la edición digital de la Revista del Consumidor publicada por Profeco. Además, la dependencia compartió un video oficial explicando los resultados del estudio y las diferencias nutrimentales entre marcas.

Estudio oficial de Profeco sobre galletas Marías, saladas y de animalitos

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Profeco insiste en revisar etiquetas antes de comprar. Aunque el estudio identificó productos con menor contenido de azúcar, la Procuraduría Federal del Consumidor aclaró que ninguna marca fue nombrada oficialmente como “la mejor galleta”.

La recomendación principal sigue siendo revisar etiquetas, moderar el consumo y mantener una alimentación equilibrada.

El análisis volvió a llamar la atención en 2026 porque muchos consumidores buscan alternativas con menos azúcar ante el aumento de enfermedades relacionadas con la alimentación y el consumo frecuente de productos ultraprocesados.

Con información de PROFECO

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