Profeco advierte riesgo en Seat Exeo 2011 por problema en bolsa de aire

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó este miércoles a propietarios de más de 350 vehículos Seat Exeo, modelo 2011, a acudir a revisión debido a un desperfecto en el sistema de bolsas de aire.

Mediante un comunicado, la dependencia encargada de la protección al consumidor difundió el aviso emitido por la armadora, en el que se advierte sobre fallas detectadas en 356 unidades.

Según los datos proporcionados, al activarse la bolsa de aire Takata del lado del copiloto, pueden desprenderse fragmentos del generador de gas frontal, como consecuencia del deterioro del agente propulsor, lo que representa un riesgo de lesiones para los ocupantes del automóvil.

“Como contramedida, la automotriz sustituirá el generador de gas, sin costo para los consumidores”, apuntó la Profeco.

La empresa pidió a las personas interesadas en saber detalles del mecanismo del llamado y para aclarar dudas que acudan a los distribuidores autorizados, enviar correo o llamar a los números telefónicos oficiales.

Asimismo, la empresa contactará a los propietarios vía correo postal. La campaña concluirá el próximo 27 de agosto.

YC