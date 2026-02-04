El tratamiento de cáncer de pulmón ya no es sinónimo de recrudecimiento de la calidad de vida ni de años llenos de sufrimientos derivados de la quimioterapia: con un acercamiento disruptivo y una estrategia centrada en el bienestar del paciente, Johnson and Jonhson desarrolló un nuevo método, menos invasivo, para combatir la enfermedad. Se trata de Amivantab y Lazertinib, combinación de medicamentos ya disponible en México, que podría ser utilizado por la gran mayoría de pacientes con este tipo de cáncer como sustituto a la quimioterapia.

Antonio Passaro, reconocido oncólogo italiano, especializado en cáncer de pulmón e integrante del Instituto Europeo de Oncología, detalló en entrevista para EL INFORMADOR que durante los últimos 15 años se han empleado inhibidores de tirosina quinasa (TKI por sus siglas en inglés) para combatir el crecimiento de células cancerígenas. Sin embargo, resultaron ser insuficientes para contener el avance del cáncer luego de un año de tratamiento.

Tras años de análisis de las mutaciones EGFR y MET en el cáncer de pulmón de células no pequeñas -el tipo más común de este tipo de padecimiento, pues se presenta en ocho de cada 10 casos, de acuerdo con la Clínica Cleveland de Estados Unidos-, se logró desarrollar un medicamento intravenoso que combate la resistencia de esta última mutación: Amivantamab. Combinado con los TKI –lazertinib-, se ha demostrado que es más eficiente en el tratamiento, mejora la calidad de vida y el estado mental y emocional del paciente, la supervivencia libre de progresión y la supervivencia general, destacó Passaro.

Además, el tratamiento resulta eficiente en el combate de lesiones cerebrales ocasionadas por tumores. Ahora, el oncólogo que trate con un paciente con cáncer de pulmón podrá priorizar esta combinación como primera línea de tratamiento antes que recurrir a la quimioterapia, resaltó.

"El beneficio más importante es la mejora significativa en la supervivencia libre de progresión y la supervivencia general del paciente. En mi opinión, la supervivencia es el punto de medición (del nuevo tratamiento). Después tenemos la oportunidad de tener un tratamiento sin quimioterapia, es decir, un acercamiento al cáncer libre de ésta, con beneficios significativos en el largo plazo. Eficiencia intracraneal, basada en la combinación, y, por supuesto, mejor calidad de vida con los TKI, con una estrategia mucho más efectiva", anotó.

La combinación Amivantamab y lazertinib ya fue aprobada por la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por lo que el tratamiento ya está accesible en los hospitales públicos y privados del país, indicó Passaro. "Esta combinación debería considerarse como el nuevo estándar de cuidado y tratamiento de pacientes con EGFR mutaciones y el cáncer de pulmón de células no pequeñas", señaló el especialista.

