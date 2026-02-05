Prevén multas para los autos que no respetan esta regla en calles de México

En este 2026, la Unidad de Medida y Actualización (UMA) aumentó por lo que incremento el costo de multas, trámites y pagos de derecho para la ciudadanía.

¿Cuáles son las multas de transito en CDMX?

Cabe destacar que, las infracciones más altas están dirigidas principalmente para el transporte de carga, sustancias tóxicas o peligrosas; aquí un ejemplo:

Circular por las vías de acceso controlado (vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas): de 200 y 600 UMAs, equivalente a 23 mil 462 pesos o 70 mil 386 pesos.

(vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas): Estacionarse en la vía pública: de 500 a 600 UMAs, es decir, entre 58 mil 655 pesos o 70 mil 386 pesos.

Arrojar o descargar en la vía: de 400 a 600 UMAs, equivalente a 46 mil 924 o 70 mil 386 pesos.

Por otro lado, está es la lista de infracciones más comunes que los automovilistas cometen con mayor frecuencia:

Aparcar en zonas no permitidas conlleva sanciones que van de 10 a 30 UMAs, lo que representa multas de entre mil 173.1 y 3 mil 519.3 pesos.

Utilizar carriles exclusivos, como los del Metrobús, trolebús o ciclovías, implica multas de 40 a 60 UMAs, equivalentes a 4 mil 692.4 y hasta 7 mil 038.6 pesos.

como los del Metrobús, trolebús o ciclovías, Rebasar los límites de velocidad establecidos puede ser castigado con sanciones de 10 a 20 UMAs, es decir, multas que oscilan entre mil 173.1 y 2 mil 346.2 pesos.

Incumplir el programa Hoy No Circula genera multas de 20 a 30 UMAs, con montos que van de 2 mil 346.2 a 3 mil 519.3 pesos.

con montos Manejar mientras se utiliza el teléfono celular es sancionado con 30 a 35 UMAs, lo que equivale a multas de 3 mil 519.3 hasta 4 mil 105.85 pesos.

No contar con un seguro vehicular vigente puede derivar en multas de 20 a 40 UMAs, con sanciones que van de 2 mil 346.2 a 4 mil 692.4 pesos.

Conducir bajo los efectos del alcohol implica una sanción de 60 UMAs para la liberación del vehículo tras su traslado al corralón, equivalente a 7 mil 038.6 pesos.

Circular sin licencia de conducir es motivo de multas de 20 a 30 UMAs, con montos que oscilan entre 2 mil 346.2 y 3 mil 519.3 pesos.

