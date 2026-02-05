Prevén multas para los autos que no respetan esta regla en calles de México

En este 2026, la Unidad de Medida y Actualización (UMA) aumentó por lo que incremento el costo de multas, trámites y pagos de derecho para la ciudadanía.Cabe destacar que, las infracciones más altas están dirigidas principalmente para el transporte de carga, sustancias tóxicas o peligrosas; aquí un ejemplo: Por otro lado, está es la lista de infracciones más comunes que los automovilistas cometen con mayor frecuencia: * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS