Presión del SAT impacta precios del diésel

Luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará visitas a estaciones de servicio para revisar márgenes de ganancia, los gasolineros comenzaron a reducir el precio del diésel.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Energía, la consultora PetroIntelligence reportó que actualmente 61% de las estaciones venden el litro por debajo de los 28 pesos, límite acordado entre el gobierno y el sector.

Una semana antes, el cumplimiento alcanzaba 71%, lo que equivale a poco más de 10 mil estaciones de las cerca de 14 mil que operan con permiso vigente.

Medidas fiscales y apoyo de Pemex

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a combustibles, principalmente gasolina regular y diésel.

A la par, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha otorgado descuentos a distribuidores, mientras que los empresarios absorben parte del impacto derivado del alza internacional de precios, influida por tensiones en Medio Oriente desde el 28 de febrero.

Riesgos de prácticas irregulares

Especialistas advierten que estas medidas podrían incentivar prácticas negativas en el mercado. El director de GMEC, Gonzalo Monroy, señaló que algunos expendios podrían recurrir a adulteración de combustibles o a la venta de litros incompletos.

Por su parte, el director de PetroIntelligence, Alejandro Montufar, coincidió en que existe el riesgo, aunque también podrían implementarse ajustes en costos operativos, calidad del servicio o condiciones laborales.

Montufar subrayó que el papel de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) será clave para evitar abusos y garantizar que las estaciones operen dentro del marco legal.

Distorsiones en el mercado

Analistas de Banamex advirtieron que, aunque el control de precios puede beneficiar a consumidores, también genera distorsiones como el aumento del huachicol, la venta diferenciada de combustibles o la entrega incompleta del producto.

Márgenes reducidos y presión al sector

El consultor Marcial Díaz, de QUA Energy, explicó que el margen de ganancia de las estaciones se ha reducido considerablemente, pasando de entre uno y 1.80 pesos por litro a menos de 50 centavos en algunos casos.

Esta presión financiera incrementa los incentivos para prácticas irregulares que permitan a los negocios mantenerse operando.

Gasolineras operan al límite

Díaz Ibarra advirtió que pequeñas variaciones en litros despachados o en costos de adquisición pueden marcar la diferencia entre la rentabilidad y la quiebra, especialmente ante el acceso a combustibles fuera de trazabilidad con descuentos significativos.

Diálogo entre gobierno y empresarios

El presidente de Onexpo, Enrique Félix Robelo, reconoció la disposición del sector para colaborar, aunque consideró complicado sostener los precios actuales.

La Presidenta Sheinbaum reiteró que su prioridad es proteger la economía de la población, ante el impacto del aumento del diésel en la inflación.

Ambas partes acordaron continuar el diálogo en una próxima reunión en Palacio Nacional.

Un modelo basado en franquicias

En México, el negocio gasolinero opera principalmente bajo un esquema de franquicias. De más de 14 mil estaciones en funcionamiento, solo alrededor de 45 pertenecen directamente a Pemex; el resto está en manos de empresarios de distintos tamaños, cuyos márgenes se han visto presionados por el alza en los precios internacionales.

EE