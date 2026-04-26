Levantan contingencia ambiental en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que a partir de las 19:00 horas de este día quedó suspendida la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) , así como las medidas restrictivas que habían sido implementadas por autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México.

Mejora en las condiciones atmosféricas

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, durante el transcurso del día se registró un incremento gradual en los niveles de humedad en el Valle de México. Este fenómeno fue resultado de la entrada de aire proveniente tanto del océano Pacífico como del Golfo de México.

La presencia de mayor humedad favoreció la formación de nubosidad, lo que a su vez redujo la radiación solar en la región. Estas condiciones limitaron los procesos fotoquímicos que dan origen a la formación de ozono, uno de los principales contaminantes en la zona.

Niveles de ozono dentro de la norma

Gracias a estos cambios en el clima, la calidad del aire presentó una mejora significativa. Desde las 18:00 horas, las estaciones de monitoreo reportaron concentraciones de ozono por debajo de los límites establecidos en la normatividad ambiental vigente.

Esto permitió a las autoridades levantar la contingencia y restablecer las actividades habituales en la zona metropolitana.

Recomendaciones para cuidar la salud

Aunque la contingencia ha sido suspendida, las autoridades recomiendan mantener medidas preventivas para proteger la salud, especialmente en grupos vulnerables como niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

Se sugiere evitar actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor radiación solar, mantenerse hidratado, utilizar protección solar y, en caso de presentar molestias como irritación en ojos o garganta, acudir a revisión médica.

Asimismo, se recomienda reducir el uso del automóvil particular, optar por el transporte público o compartir vehículo, así como evitar la quema de basura y el uso innecesario de productos contaminantes, con el fin de contribuir a mantener una mejor calidad del aire en la región.

EE