Se descarrila trenecito en parque Centenario de Mérida

Un accidente se vivió en el parque del Centenario, luego de que el trenecito se saliera de la vía y terminara volcado en el recorrido, lo que obligó a solicitar apoyo de emergencias para valorar a los visitantes que se encontraban a bordo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mérida confirmó que la locomotora sufrió un percance al salir de los rieles, debido al desprendimiento de la parte delantera conocida como "quita piedras".

Las autoridades municipales indicaron que ninguno de los vagones presentó problemas, ni los rieles, ya que solo la maquinaria se atoró, provocando que se volteara.

De inmediato se activaron los protocolos del personal de Servicios Públicos y la intervención de paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La Comuna meridana confirmó que resultaron con heridas el maquinista y una ciudadana, con quien la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada sostuvo comunicación para conocer su estado y ofrecer todo el apoyo y acompañamiento para su recuperación.

Las autoridades se encargaron de verificar el estado de los rieles y todo el sistema, por lo que el servicio continuó de manera cotidiana con otras dos locomotoras.

MF