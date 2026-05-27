Posible huelga en Aeroméxico: ASSA mantiene emplazamiento para junio

La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) llamó a sus agremiados de Aeroméxico a iniciar la huelga el 1 de junio, si antes no se llega a un acuerdo salarial con la empresa.

El pasado lunes, el sindicato retomó su Asamblea General Extraordinaria, declarada en sesión permanente, con motivo de la revisión contractual y salarial con Aeroméxico. A la par, se han mantenido mesas de negociación.

Hasta el momento, precisó la ASSA, no existe una propuesta que responda satisfactoriamente a las demandas del gremio ni que pueda ser presentada a votación.

La propuesta presentada por Aeroméxico contempla un incremento salarial general de 3.5 %, así como modificaciones a la cláusula de profilaxis y al pago de hospedaje y viáticos para tripulantes en bases virtuales durante adiestramientos.

La ASSA considera que dicha oferta “no responde a las necesidades de la planta de sobrecargos”.

“Una vez que exista una propuesta acorde con las necesidades y expectativas de la planta de sobrecargos, esta será presentada y sometida a consideración y votación de la Asamblea.

“El plazo límite para alcanzar un acuerdo es el último minuto del 31 de mayo, ya que el posible estallamiento de huelga está programado para el primer segundo del 1 de junio”, escribió el sindicato en redes sociales.

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Sindicato gira instrucciones para la huelga

Como preparación ante un posible estallamiento de huelga, la ASSA envió instrucciones a sus agremiados sobre puntos de concentración y coordinación con líderes de pernocta.

El personal que al iniciar el 1 de junio se encuentre a bordo deberá bajar de la aeronave si las puertas aún están abiertas; en caso contrario, tendrá que concluir el viaje prestando servicio.

Asimismo, los sobrecargos fuera de México deberán continuar con su trabajo de manera normal hasta regresar al país.

En distintos puntos de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México podrían colocarse las banderas rojinegras, donde los trabajadores deberán concentrarse.

Cabe recordar que el año pasado también hubo preparativos para una huelga; sin embargo, esta se evitó tras un acuerdo de aumento salarial de 3.93 % para trabajadores con contrato A y de 5.35 % para el contrato B.

