El vicefiscal General del Estado de Sinaloa con licencia, Dámaso Castro, acudió a rendir su declaración ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de ser señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

A su salida de las instalaciones federales, Castro evitó profundizar sobre el contenido de la investigación y afirmó que debe mantener la secrecía del proceso y de la carpeta de investigación en curso.

“No puedo hablar del tema, pero tengo confianza en las instituciones”, expresó brevemente ante medios de comunicación.

El funcionario con licencia indicó que acudió en respuesta a una notificación oficial emitida por las autoridades federales y aseguró sentirse tranquilo mientras continúan las investigaciones.

Castro solicitó licencia sin goce de sueldo el pasado 5 de mayo, con el objetivo de atender cualquier requerimiento institucional que pudiera ser formulado por las vías legales correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó entonces, mediante un comunicado, que la solicitud se sustentó en las leyes nacionales, así como en los artículos 141, 142 y 148 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en la Ley Orgánica de la Fiscalía estatal.

La separación temporal del cargo ocurrió horas después de que la fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informara que analizaba la permanencia de Castro en la institución, ante las investigaciones abiertas por la FGR.

La funcionaria señaló en ese momento que se mantenía atenta al desarrollo de las indagatorias federales para determinar si era conveniente que el vicefiscal permaneciera en funciones o se separara del cargo para no afectar las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades federales no han dado a conocer mayores detalles sobre el avance de las indagatorias relacionadas con Castro ni sobre las acusaciones señaladas por autoridades estadounidenses.

El vicefiscal con licencia reiteró que esperará el desarrollo del proceso conforme a lo establecido por la ley.

CT