CNTE: ¿dónde habrá bloqueos hoy 27 de mayo?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa con sus intensas jornadas de protesta en la CDMX, afectando severamente la movilidad de miles de ciudadanos que buscan llegar a sus centros de trabajo. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre vial en las principales arterias de la metrópoli.

Luego de una maratónica reunión de más de siete horas con representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública y el gobierno de Oaxaca, los docentes afirmaron no haber obtenido respuestas favorables a su extenso pliego petitorio, el cual consta de 79 puntos fundamentales para el gremio.

Por ello, durante este miércoles 27 de mayo, el magisterio disidente mantiene firme su campamento y amaga con realizar nuevos cortes a la circulación en puntos estratégicos. La falta de consensos ha provocado que los líderes sindicales adviertan sobre una posible escalada en las manifestaciones durante las próximas horas.

¿Dónde estarán los bloqueos de la CNTE el día de hoy en la capital?

El principal foco de afectación vial se concentra actualmente en el Centro Histórico, una zona neurálgica para el comercio y el turismo. En este punto, los manifestantes pernoctaron tras los enfrentamientos previos con la policía capitalina, quienes les impidieron el acceso directo a la plancha principal de la ciudad.

El plantón principal de los maestros se ubica sobre la emblemática calle 5 de Mayo, abarcando un tramo considerable que va desde el Eje Central Lázaro Cárdenas hasta las inmediaciones del Zócalo. Esta ocupación ha obligado a los automovilistas a buscar desvíos urgentes para no quedar varados en el embotellamiento.

Además del campamento fijo, las autoridades de tránsito prevén movilizaciones intermitentes a lo largo del día en arterias vitales para la conectividad de la ciudad. Se espera que contingentes marchen nuevamente sobre el Paseo de la Reforma y la Avenida Juárez, repitiendo los bloqueos que ayer desquiciaron el tráfico por horas.

Las inmediaciones del edificio central de la Segob, ubicado en la colonia Juárez sobre la conocida calle de Bucareli, también se mantienen como un punto crítico de concentración. Los docentes han utilizado este espacio para presionar directamente a los funcionarios federales encargados de la política interior del país.

Exigencias del magisterio y el ultimátum por la falta de acuerdos

Yenny Aracely Pérez, actual secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, confirmó ante los medios de comunicación que las autoridades federales ofrecieron respuestas ambiguas a sus demandas. La lideresa sindical subrayó que no firmaron ninguna minuta, ya que consideran que el gobierno no ha mostrado un compromiso real.

Entre las principales exigencias, los maestros demandan la abrogación definitiva de la Ley del ISSSTE de 2007, un aumento salarial del 100% directo al sueldo base y la eliminación del sistema de Afores. Consideran que estas reformas han mermado históricamente sus derechos laborales y su calidad de vida en el retiro.

Ante este panorama, el magisterio emplazó al gobierno federal a entregar una respuesta por escrito y detallada este mismo miércoles. De este documento dependerá la decisión de la asamblea magisterial sobre si levantan el campamento actual o si, por el contrario, intensifican las protestas en otras zonas de la capital.

De no recibir una solución concreta y satisfactoria a sus peticiones, los docentes trazarán la ruta definitiva para estallar una huelga nacional indefinida a partir del próximo lunes 1 de junio. Este paro de labores afectaría a miles de escuelas públicas, dejando sin clases a un sector importante del alumnado nacional.

Recomendaciones y rutas alternas para sobrevivir al tráfico

Para evitar contratiempos mayores en tus traslados diarios, las autoridades de tránsito recomiendan tomar precauciones extremas, anticipar tu salida al menos con una hora de ventaja y utilizar el transporte público subterráneo, como el Metro, que no se ve afectado por los cierres viales en la superficie.

Toma nota de esta lista de recomendaciones para facilitar tu movilidad:

• Evita por completo circular por Eje Central, Avenida Hidalgo y Bucareli.

• Opta por vías alternas más fluidas como el Circuito Interior o la Avenida Chapultepec.

• Utiliza el Eje 1 Norte o Fray Servando Teresa de Mier para cruzar la ciudad sin contratiempos.

CT