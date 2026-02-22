Ante la jornada de violencia desatada este domingo tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación, diversos Estados del país determinaron suspender clases presenciales este lunes 23 de febrero como medida preventiva.

Los gobiernos de Colima, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Guanajuato, Tehuantepec y Querétaro informaron que la decisión busca salvaguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo ante los bloqueos carreteros, incendios de vehículos y afectaciones a negocios registrados en las últimas horas.

En Jalisco, la Secretaría de Educación (SEJ) comunicó que la suspensión responde al compromiso institucional de priorizar la integridad de la comunidad educativa. El Gobernador Pablo Lemus Navarro pidió a la ciudadanía mantenerse informada únicamente por medios oficiales y atender las indicaciones de las autoridades estatales.

De igual manera, la Secretaría de Educación y Cultura de Colima informó que la medida busca preservar la tranquilidad de la población escolar mientras continúan los operativos de seguridad en diferentes puntos de la entidad. La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad se mantiene en sesión permanente para evaluar la situación.

En Querétaro, aunque no se reportan incidentes, el Gobierno estatal ordenó suspender clases en todos los niveles educativos por prevención. El secretario de Gobierno, Eric Gudiño, indicó que se reforzará la vigilancia en carreteras y zonas limítrofes, en coordinación con fuerzas federales.

Por su parte, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo informó que cuatro de sus planteles operarán en modalidad virtual ante posibles afectaciones a la movilidad. Las autoridades universitarias señalaron que la medida tiene carácter temporal y busca evitar riesgos para estudiantes y personal académico.

En el caso de Puebla, se suspenden clases por el clima, ya que el Frente Frío 36 sigue presente en el Estado.

Las autoridades estatales reiteraron su llamado a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales de información.

EE