Sarampión: estas son las estaciones del Metro de CDMX donde te puedes vacunar rápido y fácil

Ante el resurgimiento del sarampión en México, que ha alcanzado una fuerza no vista en tres décadas, las autoridades sanitarias han reforzado las campañas de inmunización aprovechando la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) conocido como Metro. Esta estrategia busca facilitar el acceso a la protección biológica de manera ágil para la población, en un contexto donde el país ya acumula mil 479 casos confirmados en lo que va del año.Para combatir el brote, se han instalado múltiples módulos de vacunación en estaciones clave que atraviesan diversas alcaldías de la CDMX. Se ha publicado la ubicación de dichos módulos a través de las redes sociales de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México; a continuación, te brindamos más información al respecto.Los esfuerzos de vacunación se concentran en estaciones ubicadas dentro de las siguientes demarcaciones:Esta medida es parte de una cruzada de salud pública para recuperar el estatus de México como país libre de la enfermedad, el cual está en riesgo ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). CT