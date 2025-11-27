¿Por qué la mayoría de los jóvenes sacaron bola blanca en el Servicio Militar?

Durante el sorteo anual para el Servicio Militar Nacional (S.M.N.) en México, para la generación nacida en 2007, se difundieron varios videos grabados por los mismos jóvenes, quienes capturaron las diferentes reacciones que iban del humor a la sorpresa.

Conforme los videos se viralizaban, comenzaron a surgir varias dudas respecto a por qué, en algunos estados, la mayoría de los jóvenes obtuvo una bola blanca. A continuación respondemos.

¿Por qué muchos jóvenes sacaron bola blanca en el sorteo para el S.M.N.?

El personal encargado del sorteo del servicio explicó que la distribución de las bolas no fue al azar. En uno de los eventos de Mexicali, un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, dio a conocer que la cantidad de bolas blancas incrementó debido a instrucciones por parte de un alto mando.

“En este año ustedes fueron mil 270 elementos, de los cuales solamente 13 elementos resultaron en bola negra". Para aclarar esta decisión, explicó: “Lo anterior fue orden del alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el fin de tener una mayor participación de ustedes en el servicio".

Asimismo, aclararon que esta no fue una medida local, sino a nivel nacional. Por ende, casi todos los registrados fueron clasificados con bola blanca.

A pesar de que esta aclaración fue hecha por parte de un elemento de la secretaría, todavía no existe ningún boletín oficial que confirme dicha instrucción por escrito.

¿Qué significa sacar bola blanca?

Aquellos que hayan sacado una bola blanca o azul, deben integrarse al esquema “encuadrado”, en otras palabras, deben asistir a capacitación militar en Centros de Adiestramiento del Ejército, Fuerza Aérea o Armada.

El encuadramiento es parte de las obligaciones, las cuales se llevan a cabo con un calendario, así como asistencia definida en sesiones programadas. Esta integración será formalizada durante el proceso de reclutamiento, y finalmente en la etapa de adiestramiento.

¡El Servicio Militar Nacional cambia para ti!



A partir del año 2026, la fase de adiestramiento para liberar tu cartilla del Servicio Militar Nacional, cambia:



· 2 escalones con 13 sesiones sabatinas.

- Del 14 Feb. al 9 May. 2026.

- Del 1 Ago. al 24 Oct. 2026.



· Al… pic.twitter.com/D0KyEogk4V— @Defensamx (@Defensamx1) November 25, 2025

