Día del Estudiante: ¿por qué se celebra el 23 de mayo?

Cada año, las escuelas de todo el territorio nacional se llenan de festejos, convivios y actividades recreativas para conmemorar a los alumnos. Sin embargo, la verdadera esencia de esta celebración se ha ido diluyendo con el paso de las décadas, perdiendo de vista su profundo significado histórico.

Para comprender por qué esta fecha es tan relevante en la actualidad, es necesario mirar hacia el pasado y recordar a quienes alzaron la voz. El Día del Estudiante no nació de una concesión gratuita, sino de una exigencia legítima por mejorar las condiciones académicas y garantizar la libertad de pensamiento.

En el año de 1929, la entonces Universidad Nacional de México se encontraba bajo el control absoluto del gobierno federal. Esta falta de independencia limitaba severamente el desarrollo académico, ya que las autoridades gubernamentales dictaban los planes de estudio y las formas de evaluación sin consultar a la comunidad.

El estallido de la huelga estudiantil de 1929

El conflicto que detonó este movimiento social comenzó cuando las autoridades universitarias decidieron modificar unilateralmente el sistema de evaluación vigente. La imposición de exámenes anuales obligatorios, en lugar de los reconocimientos parciales que se venían aplicando, fue considerada como una medida injusta y arbitraria por parte del alumnado.

Ante la negativa de las autoridades para dialogar, los jóvenes decidieron organizarse y tomar medidas drásticas para hacer valer sus derechos. Fue así como los alumnos de la Facultad de Derecho iniciaron una huelga, cerrando las instalaciones y colocando banderas rojinegras en señal de protesta pacífica.

Rápidamente, el espíritu de resistencia se contagió a otras instituciones educativas, sumando el apoyo de estudiantes de medicina, ingeniería y preparatorias. La huelga general paralizó por completo las actividades académicas en la Ciudad de México, convirtiéndose en un desafío directo a las políticas del régimen establecido en aquella época.

La respuesta inicial del gobierno fue de total cerrazón, amenazando con expulsar a los líderes del movimiento y clausurar las facultades involucradas. Lejos de intimidar a los jóvenes, estas amenazas fortalecieron su convicción y los motivaron a salir a las calles para buscar el respaldo de la sociedad civil.

La violencia en la Plaza de Santo Domingo

El clímax de esta tensión social se alcanzó precisamente el 23 de mayo de 1929, una jornada que quedaría grabada con sangre en la historia de México. Aquel jueves, cientos de estudiantes se congregaron en las inmediaciones de la Escuela de Medicina para realizar una manifestación pacífica y exigir ser escuchados.

Sin previo aviso, las autoridades ordenaron un operativo desproporcionado para disolver la concentración estudiantil utilizando la fuerza pública. Elementos de la policía capitalina y del cuerpo de bomberos arribaron al lugar, armados con garrotes y mangueras de alta presión para reprimir a los manifestantes.

El enfrentamiento en la histórica Plaza de Santo Domingo fue brutal, dejando un saldo trágico de decenas de jóvenes severamente heridos. Los estudiantes, armados únicamente con sus ideales, resistieron estoicamente los embates de las fuerzas del orden, derramando su sangre en defensa de la libertad educativa.

La noticia de la represión policíaca corrió como pólvora, generando una ola de indignación nacional que volcó el apoyo popular hacia la causa estudiantil. En honor a los caídos y heridos de aquella jornada, los propios alumnos rebautizaron aquel espacio público, conociéndose desde entonces como la Plaza 23 de Mayo.

Este sacrificio no fue en vano, ya que la brutalidad del Estado evidenció la urgencia de separar la política gubernamental de la vida académica. La sociedad entera comprendió que la educación superior necesitaba autonomía para poder formar pensadores críticos, libres de cualquier tipo de censura o imposición ideológica.

El nacimiento de la UNAM y su legado actual

Ante la inmensa presión social y el riesgo de un estallido mayor, el entonces presidente de la República, Emilio Portes Gil, se vio obligado a intervenir. El mandatario ordenó la retirada inmediata de las fuerzas policiales de los recintos universitarios y aceptó sentarse a dialogar con los representantes del movimiento estudiantil.



Semanas después de aquel trágico 23 de mayo, el gobierno federal finalmente cedió a la demanda principal de los jóvenes huelguistas. Se promulgó la ley que otorgaba la tan anhelada autonomía, dando origen a la actual UNAM, institución que hoy es un pilar fundamental de la educación en México.



Desde entonces, el Día del Estudiante se instituyó no solo como una fecha de celebración, sino como un recordatorio permanente del poder de la juventud organizada. Es un día para honrar la memoria de aquellos que arriesgaron su integridad física para legarnos un sistema universitario libre, crítico y autónomo.

Para resumir este importante episodio histórico y que puedas compartirlo fácilmente, aquí te presentamos una lista puntos clave que responden a las preguntas fundamentales de este suceso:

¿Qué? Una huelga por la libertad académica.

Una huelga por la libertad académica. ¿Quién? Estudiantes universitarios contra el gobierno.

Estudiantes universitarios contra el gobierno. ¿Cuándo? El 23 de mayo de 1929.

El 23 de mayo de 1929. ¿Dónde? En el centro de la capital mexicana.

En el centro de la capital mexicana. ¿Por qué? Para exigir autonomía universitaria.

Para exigir autonomía universitaria. ¿Cómo? A través de la resistencia pacífica que culminó en la creación de la Universidad Nacional Autónoma de México.

CT