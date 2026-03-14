Vinculan a proceso a siete presuntos integrantes del CNG arrestados en Puerto Vallarta

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este sábado que un juez de control con sede en Nayarit determinó vincular a proceso y dictar prisión preventiva oficiosa contra siete presuntos integrantes del Cártel Nueva Generación (CNG), acusados de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delito que además se les atribuye con la agravante de haber sido cometido en pandilla.

La institución señaló que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nayarit, presentó los elementos de prueba suficientes para que fueran procesados Edwin "N", Francisco "N", Elvira "N", Karina "N", Luis "N", Ivette "N" y Betzy "N", quienes fueron detenidos por elementos de la Marina Armada en Puerto Vallarta, Jalisco.

En el caso de Edwin "N", también se le imputó el delito adicional de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Durante la audiencia inicial, el juez de la causa concedió al Ministerio Público Federal un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la carpeta de investigación, en días pasados el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Marina (Marina), al realizar recorridos disuasivos de prevención al delito, en la colonia Las Peñas, en Puerto Vallarta, Jalisco, vieron a una persona armada, quien, al notar la presencia naval huyó, por lo que se inició una persecución.

Al darle alcance, los elementos detuvieron a siete personas y aseguraron un arma de fuego, un cargador, 171 cartuchos útiles, ponchallantas, equipo táctico, seis tablas con perforaciones, un cuchillo, ocho placas vehiculares, dos equipos de radiocomunicación y gorras con las siglas del CNG.

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YC