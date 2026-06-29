Detienen a presunto vinculado con los homicidios de Ximena y José, funcionarios del gobierno de Clara Brugada

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México (SSPC-CMDX), anunció la captura de uno de los presuntos sujetos vinculados con el doble homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores en el gobierno de Clara Brugada, actual Jefa de Gobierno de la capital del país.

Se trata de Jovany "N", alias "La Muñeca", quien forma parte de una célula delictiva con operaciones en CDMX; fue detenido en el municipio de Yautepec en posesión de un arma de fuego corta y aparente droga.

X / @PabloVazC

Según el funcionario de seguridad, la detención de "La Muñeca" fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia por parte de elementos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), agentes de la SSPC-CDMX, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía local.

La detención

De acuerdo con las autoridades, la captura se realizó sin incidentes y, tras el despliegue de seguridad, circularon versiones falsas sobre la detención de un hijo de Ismael "El Mayo" Zambada, las cuales fueron descartadas de inmediato por las autoridades.

Las investigaciones vinculan a "La Muñeca" con el control del narcomenudeo en el norte de la capital del país, y se le identifica como un estrecho colaborador de Samuel "N", alias "El Chamaco", a quien se señala como autor material del doble homicidio .

El detenido fue trasladado ante la autoridad competente para el inicio de su proceso penal.

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El asesinato de los funcionarios

Ximena Guzmán y José Muñoz fueron colaboradores durante la actual administración de Clara Brugada al frente de la jefatura de la Ciudad de México. Los dos funcionarios fueron asesinados el pasado 20 de mayo en las inmediaciones del Metro Xola.

La tragedia ocurrió el pasado 20 de mayo de 2025, minutos después de las 07:00 horas, sobre la Calzada de Tlalpan. La Presidenta Claudia Sheinbaum fue enterada de la noticia durante "La Mañanera" de aquel día por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

El bullicio del Metro Xola se vio interrumpido por el sonido de disparos. Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) fueron los primeros en responder y acreditaron los decesos. Los cuerpos quedaron bajo custodia policial .

¿Quiénes eran Ximena y José?

Ximena Guzmán fue socióloga y fungió como secretaria particular de la Jefa de Gobierno: coordinaba la agenda pública de Clara Brugada. José Muñoz, por su parte, era asesor en política pública y lideraba la coordinación de asesores capitalinos.

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FF