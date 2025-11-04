La Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial, presidida por el magistrado Bernardo Bátiz, suspendió ayer a un juez de Distrito con sede en Colima, por un “notorio desvío de la legalidad”. La medida se tomó luego de que el juzgador redujera penas en al menos cuatro casos relacionados con delitos de portación y posesión de armas de fuego, así como de estupefacientes.

En un comunicado, el Tribunal señaló que el juez no actuó como garante del cumplimiento de los requisitos legales, sino que mantuvo una conducta reiterada y sistemática que excedió sus facultades y contravino principios rectores del procedimiento penal.

Sus acciones, indicó el boletín, violaron lo dispuesto en las fracciones II y IX del artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por ello, la Comisión de Investigación determinó la suspensión para evitar que continuara poniendo en riesgo la correcta administración de la justicia.

El juez fue notificado de la suspensión provisional con el fin de prevenir el ocultamiento o destrucción de pruebas. El comunicado detalló que, de manera reiterada, redujo las penas acordadas entre la Fiscalía y los imputados que optaron por el procedimiento abreviado, actos que fueron corregidos por tribunales de alzada por considerarlos contrarios a derecho.

También concedió beneficios de condena condicional, violando el debido proceso y sin cumplir cabalmente los requisitos para iniciar procedimientos abreviados.

CT