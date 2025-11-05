Según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, los estados de Chiapas y Veracruz registraron actividad sísmica durante la madrugada de este 5 de noviembre.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados ayer

El pasado 4 de noviembre, los sismos más fuertes se suscitaron en los estados de Chiapas y Oaxaca ; todos los movimientos telúricos se registraron por encima de la magnitud 4.

En Chiapas, a las 15:44 horas, un sismo de magnitud 4.1 se presentó 122 kilómetros (km) al suroeste de Tonalá , a una profundidad de 15.5 km. Una hora después, a las 16:55 horas, otro temblor de magnitud 4.4 se suscitó 119 km al suroeste de Pijijiapan , a una profundidad de 18.4 km.

Por otro lado, en el estado de Oaxaca, 13 km al norte de Ciudad Ixtepec , se registró otro temblor a las 17:41 horas, con una magnitud de 4.1 y a una profundidad de 92.7 km.

Las autoridades de Protección Civil y Bomberos de las entidades no reportaron afectaciones por estos movimientos telúricos.

Temblores registrados este 5 de noviembre de 2025

Este miércoles 5 de noviembre, se registró actividad sísmica en los estados de Chiapas y Veracruz. A continuación, presentamos más detalles de dichos movimientos telúricos que afectaron a las entidades durante esta madrugada.

Chiapas

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.0 01:52:55 129 km al suroeste de Tonalá 16.1 km

Veracruz

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.0 06:36:31 63 km al sur de Jáltipan de Morelos 153.7 km

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de las entidades no han reportado afectaciones.

Te recomendamos: Sheinbaum presentará el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF