Después de que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva ofreció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una alianza en materia energética, México alista la visita de la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard.

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro con su homólogo brasileño Mauro Viera, con quien revisó la agenda bilateral, en el marco de la Reunión de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC en Colombia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que De la Fuente y Viera hablaron de la próxima visita a México de la presidenta de Petrobras para sostener reuniones con Pemex con miras a una próxima colaboración.

También revisaron la visita a Brasil del secretario de Salud, David Kershenobich, para avanzar en la coordinación regulatoria en materia sanitaria y desarrollo conjunto de medicamentos y vacunas.

"El canciller Viera agradeció y reconoció el éxito de la implementación de la visa electrónica para nacionales de Brasil que permitirá incrementar el turismo a nuestro país", destacó la SRE.

En el marco de la Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC que se lleva a cabo en Colombia, el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con su homólogo brasileño Mauro Viera, para revisar la agenda de cooperación bilateral.



Durante el encuentro,… pic.twitter.com/t5aJVh2CpY— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 21, 2026

Mientras que el canciller De la Fuente agradeció las gestiones brasileñas para salvaguardar los intereses de la representación diplomática de México en Perú.

¿Quién es Magda Chambriard?

Magda Chambriard, ingeniera civil y química con una extensa trayectoria en la industria, asumió la presidencia de Petrobras en mayo de 2024. Su gestión marca un retorno a la visión estatista del presidente Lula da Silva, enfocándose en fortalecer el papel social de la empresa y la soberanía energética, alejándose de la privatización.

La visita a México responde a una instrucción directa para compartir la tecnología de exploración en aguas ultraprofundas, área donde la estatal brasileña es líder mundial gracias a su experiencia en el 'pre-sal'.

Pemex y Petrobras sellan alianza para explotar aguas profundas en el Golfo de México

La propuesta de colaboración, formalizada este 20 de marzo de 2026, busca que Pemex aproveche la capacidad técnica de Petrobras para operar a más de 2,500 metros de profundidad en el Golfo de México.

Esta alianza estratégica permitiría a la paraestatal mexicana acceder a yacimientos complejos con menores costos y riesgos compartidos, un movimiento clave para la administración de Claudia Sheinbaum que busca reactivar la producción petrolera nacional mediante transferencia tecnológica sur-sur.

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