Pese a estímulos fiscales, consumidores serán los más afectados por alza de combustible: expertos

Con la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán -que ha mantenido bloqueado el estrecho de Ormuz-, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum implementó estímulos fiscales para la Semana de Pascua, del 5 al 11 de abril, a fin de mantener por debajo de los 24 pesos el precio de la gasolina Magna y en 28.5 el costo por litro del diésel. Especialistas señalan que, aunque éstos tendrán un impacto en las finanzas públicas, los consumidores serán los más afectados por el alza en los precios derivado del conflicto en Medio Oriente .

Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, explicó que, además de ver incrementos en los precios de las gasolinas, los consumidores enfrentarán alzas en otras mercancías y servicios . Añadió que, para amortiguar estos aumentos, el gobierno federal puede hacer uso del mecanismo de flexibilidad del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que ha funcionado como un amortiguador, aunque implica una menor recaudación.

“Entre más dure el conflicto, más subirán los precios. Inclusive, lo que estamos viendo es que el conflicto no ha escalado más, pero el precio del barril de petróleo está por encima de los 90 dólares, y la simple expectativa de que pueda seguir subiendo puede generar presiones inflacionarias”, dijo.

Por su parte, Alejandro Montúfar Helú, director general de PETROIntelligence, consideró que en los próximos días podrían incrementarse los estímulos fiscales por parte del gobierno federal para las gasolinas y con ello amortiguar el alza en los hidrocarburos derivada del conflicto en Medio Oriente.

Para esta semana, el subsidio al diésel llegará hasta el 81.20 por ciento, con lo que el Gobierno federal dejará de cobrar cerca de seis pesos por cada litro, publicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación. Para las gasolinas Magna y Premium, el estímulo será del 31.34 por ciento y 18.48 por ciento, lo que significa que la administración federal dejará de ingresar 2.09 y 1.04 pesos por litro , respectivamente.

Montúfar Helú destacó el trabajo conjunto entre el gobierno federal y el sector privado para contener el alza, al reconocer que el mayor impacto recae en los consumidores. El incremento en los precios de la gasolina ha sido mayor en el mundo que en México, afirmó.

“En el caso de la gasolina Premium sí esperamos un incremento, ya que no está considerada en el pacto voluntario, pero también prevemos que no se traslade completamente el aumento internacional al consumidor”.

SV